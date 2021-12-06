Meteoroloji bu illeri uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Bu akşam saatlerinde kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli ve şiddetli yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer uyardı: Su baskınlarına dikkat

Bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise genellikle kuvvetli, Burdur ve Isparta çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Burdur'un Bucak ilçesi, Isparta'nın güney kesimleri, Antalya merkez ve kıyı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Batı Akdeniz'deki kuvvetli ve şiddetli yağışların, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.