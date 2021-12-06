Hamsi tezgahlarda 40 TL'yi gördü

KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

Kamu Denetçiliği Kurumu, usulüne uygun olarak yapılan bir başvuruda, 2021/22 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı için uygulanan yazılı sınav sonrasında açıklanan puana itiraz eden adayın başvurusu için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi 54 olarak açıklanan sınav puanının 64 olması gerektiğini belirtti.