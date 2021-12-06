Metroda hamile kadını taciz eden kişi tutuklandı
İstanbul Başakşehir'de metro çıkışı takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz eden bir kişi tutuklandı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Aralık 2021 15:30
İstanbul'da metroda hamile kadını taciz eden kişi tutuklandı.
Başakşehir'de metro çıkışı takip ettiği hamile kadının bağırıp yardım istemesi üzerine panikleyen tacizci, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.
Genç kadının polise şikayeti üzerine kamera kayıtları incelendi, zanlının kimliği belirlendi.
Emir Y. gözaltına alındı. Zanı ifadesinde suçunu kabul etti. Evli ve eşi 8 aylık hamile olan zanlı tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız