Devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı
Osmaniye'de hafif ticari araca çarptıktan sonra devrilen ambulansta bulunan 1'i hasta 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 15:45
Osmaniye Devlet Hastanesine hasta taşıyan H.Y. idaresindeki 80 HD 996 plakalı ambulans, Musa Şahin Bulvarı Vilayet Kavşağı'nda, Yusuf Koca'nın kullandığı 01 VY 212 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, ambulanstaki hasta ile 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız