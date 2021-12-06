Şehit binbaşının kanı yerde kalmadı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde geçtiğimiz haftalarda başlatılan Eren Kış-6 operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince bir mağarada 9 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 9 teröristten 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Teröristlerden birinin Ovacık kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle 'turuncu' kategoride yer alan Munzur kod adlı Cihan Söylemez olduğu öğrenildi. Etkisiz hale getirilen terörist Söylemez'in 26 Eylül 2015'te Tunceli il merkez kırsalında icra edilen operasyonda jandarma binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren terörist grup içerisinde de yer aldığı belirtildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin ise Tunceli kırsalında örgütün sözde kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 'turuncu' kategoride yer alan Veroz kod adlı Çağla Yeleser ile Tunceli Hozat kırsalında sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 'turuncu' kategorideki Jinda Jin kod adlı Mihriban Ata olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle 'gri' kategoride yer alan Nuda Karker kod adlı Güldane Karaer, Rojin Adıyaman kod adlı Hasret Ülger olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina, tesis ve araçlara yönelik birçok terör eylemini gerçekleştirdikleri öğrenildi.