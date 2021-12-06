Kahveye yüzde 250 zam!

Artık vatandaş kahve keyfini de azaltmaya başladı.

Dolar ve döviz kurlarındaki artışla birlikte gelen zamlar Türk kahvesini de etkiledi.

Türk kültürü için kahvenin önemine değinen Eminönü esnafı ve vatandaşlar ise zamlardan dolayı bu gidişle bir fincan kahveyi iki günde bir içeceklerini söyledi.

Türk kahvesinin fiyatı sene başından bu zamana yüzde 250 arttı.

Sene başında kilosu 30 TL olan Türk kahvesi, Ağustos'ta 90 liraya yükseldi.

Bugünlerde ise kilosu 140 liraya satılıyor.

Fiyatlardaki artış sonrası kahveyi daha az alan da var, kahve almaktan vazgeçen de. Satıcılar ise 2 haftadır fiyatların engellenemez şekilde arttığını belirtti. Kahve fiyatlarına dövizle paralel yeni zamların da gelme ihtimali bulunuyor.

Kaynak:Medyatava.com