Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım başladı

2017 yılında temeli atılan havalimanında deniz dolgu çalışması büyük oranda tamamlandı.

Havalimanı inşaatında şu ana kadar 99 milyon ton dolgu yapıldı. Havalimanında terminal binası inşaatı ile pist kaplama çalışması da sürüyor.

Çay bardağı şeklinde inşa edilen hava kontrol kulesi de şekillenmeye başladı.

Hava ulaşımına önemli katkı sağlayacak

Havalimanında alt yapı çalışmalarının bu ay sonuna kadar tamamlanıp, test uçuşlarına başlanılması planlanıyor.

Rize-Artvin Havalimanı tamamlandığında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava ulaşımına önemli katkı sağlayacak.

Ayrıca bölgenin turizm ve ticaretine de ivme kazandıracak.