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Diş Çekimi Nasıl Yapılır? Neden Diş Çekimi Yapılmalı?

Diş Çekimi Nasıl Yapılır? Neden Diş Çekimi Yapılmalı?

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 06 Aralık 2021 16:19
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Diş Çekimi Nasıl Yapılır? Neden Diş Çekimi Yapılmalı?

Diş çekimi pek çok kişinin kabusudur. Hatta bazı hastalar diş çekim randevusunu aldığı andan itibaren uykusuz geceler başlar ve randevu tarihine kadar bu durum sürer. Ancak günümüzde bu işlemin hiç de öyle kabus olmadığı görülüyor. Günümüz başarılı hekimleri, yüksek teknolojileri imkanları bize konforlu diş tedavileri sunuyor. Dr. Birkan Taha Özkan ile yaptığımız röportaj sayesinde, diş çekimine dair önemli bilgilere sahip olduk ve günümüzde gerekli görüldüğünde diş çekiminin bir korkuya sebep olmayacağını, aksine yaşam kalitemizi artıracak rahat geçirilebilen bir işlem olduğunu gördük. Şimdi sizi Mersin Diş Hekimi Dr. Özkan ile yaptığımız röportaj ile baş başa bırakıyoruz.

Diş çekiminden bahsetmeden önce soralım; dişi çektirmeden kurtarmak mümkün mü?

Evet, mümkün. Hatta bunu pek çok farklı şekilde yapabiliyoruz artık. Dişi çekmeden kurtarmak için diş hekimliği tedavileri veya çeşitli cerrahi operatif yöntemler kullanabiliriz. Dişin çürük derinliğine, iltihap yayılım sınırları, çürüğünü dişte kalma süresine, diş ve çene yapılarına göre diş kurtarma yöntemini belirleyip karar vermek gerekiyor. Örneğin bir diş kurtarma işlemi olarak; dişin ağızda görünen üst kısmı kullanılamayacak kadar hasar görmüşse ve dişetinin altına kadar uzanan derin çürük gelişmişse bile var olan kökünü muhafaza ediyoruz, kökün içini temizletip, dolgu uygulayıp bir özel bir mini vida yardımı ile size yeni bir diş yaratıyoruz. Bu şekilde dişinizin kökü hala sizinle birlikte kalmış oluyor ve yeni yapılan kök üstü diş dolgusu veya kaplama sayesinde etkin çiğneme yapabiliyorsunuz. Bir başka dişi çekmeden kurtarma örneği verecek olursam; diş kökünde kistler varsa, dişi temizleyip kanal tedavisi yaptıktan sonra diş içi mini vidalarla destekleyip dolgusunu yaptıktan sonra dişi muntazam olarak kırmadan çekiyoruz, kökündeki kistleri temizleyip çektiğimiz dişi tekrar yerine yerleştiriyoruz ve sağlıklı bir şekilde dişinizi kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Kendi dişimizin korunması bu kadar önemli mi?

Önemli tabii. Şöyle anlatayım dişlerimiz çene içerisinde belli bir düzende dizilmiş ve sıralanmıştır, bu düzeni sonradan yapay malzemeler ile yapmaya çalışmaktansa var olan kendi dişlerimizi korumak her zaman hem daha kolayı, hem de daha sağlıklısıdır. Dişi korunamadığı ve diş çekildiği anda diş çekilen bölge çene kemiği %30 oranında erir. Bu nedenle diş köklerinin korunması aynı zamanda dişeti çekilmesinin ve çene kemik erimesinin de önüne geçer. Ayrıca diş kaybı durumunda oluşan boşluk çevresindeki dişler çok hızlı şekilde yer değiştirir diş çekim boşluğuna doğru hareket etmeye başlar, bu aynı zamanda doğanın kompanzasyon mekanizması gibi ağızdaki boşlukları çevre dişlerin doldurma isteğidir. Ancak bu hareket olağanüstü zararlı etkileri mevcuttur. Bununla birlikte diş çekim sonrasında çevredeki dişler çok çabuk çürümeye gider ve bu şekilde ağızda çürük anlamında domino taşı etkisi yapar. Diş korumanın bir diğer önemi de diş kökleri çene kemiği içinde çiğneme etkinliği sırasında araç amortisör yaylı sistemi gibidir, çiğnemede kuvvetlerini emici etkisi vardır ve sanki amortisörlü arabada seyahat etme rahatlığına benzer. Bu nedenlerden ötürü dişlerimizi kendimiz de korumalıyız. Diş hasar almadan ve diş hekimi olarak bizlerin müdehalesine gerek kalmaksızın hastanın ağız diş sağlığını koruması oldukça önemlidir.

Hastaya göre gerekliliği değişmekle birlikte, ağız diş sağlığınızı dişler fırçalanarak, kaliteli ve etkin diş macunları, arayüz fırçası, dişipi, ağız gargararası ve dil sıyırıcıları kullanılarak sağlanabilir. Düzenli olarak diş hekimi ziyaretleri yapmak olmazsa olmazdır. Düzenli kontroller, diş problemlerinin erken tespit edilmesini sağlayacaktır ve bu durumda diş hasarı ve mine doku kaybı da minimum düzeyde olacaktır. Var olan diş sorunlarını zamanında çözmek bu noktada çok önem kazanır. Böylece sorun büyümeden çözümlenir ve diş hasarı oluşmadan ya da az hasarla minik dokunuşlarla mine koruyuculu diş hekimliği uygulanabilir.

Peki, sorunlu dişi çektirmezsek ne olur?

Çürüme gibi durumlar oldukça ileri boyutlara ulaşabiliyor. Üstelik bu süreç oldukça sancı verici oluyor ve yaşam kalitesini de ciddi biçimde etkiliyor. Bazen diş içinden çürümeye başlıyor, bazen kökünden ve bazen de üst kısımlarında çürüme gözlenebiliyor. Bir dişin çürümesi, çevre dişlerde de çürüme ya da ileri hasara sebep olabiliyor. Çevredeki dişler bu durumdan olumsuz etkilenebiliyor ve çok daha farklı senaryolar ile karşılaşabiliyoruz. Çürümenin ilerlemesi durumunda çevre dişlere, dişetlerine, yanak dudak gibi yumuşak dokulara ve çene kemiğine enfeksiyon olarak yayılabildiği gibi kan yoluyla tüm vücut organlarına yayılabilir. Oysa çok geç kalınmadan müdahale edilse, sorun ortadan kaldırılabilir. Üstelik diş de korunarak bu yapılabilir. Bazı durumlarda de çürüme gibi hiçbir sorunu olmayan sağlıklı dişi çekmemiz gerekir. Genellikle 20'lik dişlerin çekimi sık yapılan bir işlem. Çünkü 20'lik dişler pek çok farklı sorun ortaya çıkarabiliyor. Çene içinde veya çeneler arasında dişlerin sağlıklı dizilimi için gereken bu diş çekim işlemi, ağız anatomimiz için gerekli olabilir. Çekilmediği takdirde, dişleri sıkıştıracak, çene yapımız ve hatta yüzümüzün görünümü dahi bu durumdan etkilenecektir. Elbette ki bunu hiç birimiz istemeyiz. O yüzden henüz çevre dişler ve ağız çene yapısı olumsuz etkilenmemişken, çekilmesi gereken dişlerin alınması gerekebiliyor.

Diş çekimi nasıl yapılır?

Diş çekimi, günümüzde basit bir operatif işlem. Bölgesel etkili anestezik uygulayarak konforlu bir şekilde dişi yerinden alabiliyoruz. Anestezi tabancaları ve ince iğne uçları sayesinde bölgesel anestezi de hafif hassasiyetlerle uygulanabiliyor. Diş çekiminde öncelikle titreşimli bir cihaz yardımıyla veya el aletleriyle yerinden rahat çıkması için rahatlatılır, sonrasında da diş çekim el aleti olan Davye ile tekniğine uygun şekilde çekim gerçekleştirilir. Sonrasında da hızlı bir iyileşme süreci ile sorun çözülebiliyor. Ancak diş çekimi, her zaman son tercihimiz oluyor. Bazen hastalardan dişim sallanıyor şeklinde şikayetler alıyoruz. Sallanan dişlerin veya çürük diş çekimi olmadan kurtarılabileceği akılda tutulmalıdır.

Peki, 20'lik dişlerin çekimi nasıl yapılır? Süreç nasıl ilerliyor?

20'lik dişler, alt ve üst çenede ikişer tane olmak üzere çoğu kişide toplam 4 tanedir. Ancak bazen bu dişler kendisine yer bulamaz ve çıkması sıkıntılı olur. Aynı zamanda 20'lik dişlerin önündeki dişlere baskı yaparak çıkmaya çalışarak diğer dişleri sıkıştırabilir ve ön dişlerde çapraşıklık, diğer diş dizilim bozukluğu, diğer sıkıştırılan dişlerde sıkışıklık hissi, hemen önündeki dişte gizli çürük, dişlerde baskı hissi, baş ağrısı, kulağa vuran ağrılar, dişeti hastalıkları oluşumu, yiyecek artığı sıkışması, ağız kokusu, üst solunum yolları enfeksiyonuna davetye çıkarma, çene kisti oluşumu, dudakta uyuşukluk hali gibi bir çok rahatsızlığa yol açabilirken Ağız diş ve çene sağlığı için olumsuz birçok etkiler yaratır. Bu durumda dişi çekmeyi veya gömülü dişse operasyonla çekmeyi düşünebiliriz. Diş çekimini sıklıkla klinik şartlarında uygularken, gömülü diş operasyonlarını ameliyathanede daha steril şartlarda yapmayı tercih ediyorum.

Diğer taraftan 20'lik dişlerin dışındaki dişler de gömülü kalır ve çıkamaz. Dolayısıyla kist oluşturabilir ya da çevre dişlerde çürümelere sebebiyet verebilir. Oldukça sancılı olan bu durumda da yine müdahale etmemiz ve o dişi oradan almamız gerekir. Bu tür durumlar bizim için 20'lik diş çekimini zorunlu kılar. Çekim sonrası ise gayet rahat bir şekilde klinikten ayrılabilirsiniz. Hızlı bir iyileşme süreci ile normal yaşamınıza dönebilirsiniz.

www.drbirkanozkan.com

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