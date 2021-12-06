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Dans ederken öğretmeninin yardımıyla ilk defa ayağa kalktı

Antalya'da Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü organizasyonunda sahnede tekerlekli sandalyesiyle dans ederken öğretmeninin yardımıyla ilk defa ayağa kalkan 18 yaşındaki Serebral Palsi hastası Ayşenur Kandemir'in azmi, gözleri yaşarttı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 16:55
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Dans ederken öğretmeninin yardımıyla ilk defa ayağa kalktı

Manavgat Belediyesi Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde program düzenledi. Kutlama programına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, oda başkanları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Manavgat Belediyesi'nin Side, Çolaklı ve Sarılar Kreşlerindeki öğrencileri de katıldı.

Program, ilk olarak engelli bireylerin ve ailelerinin hayat hikayelerini anlatmalarıyla ve dans gösterileriyle başladı. Engelli birey annesi olan Hayriye Özmen, günlük hayattaki karşılaştıkları zorluklardan bahsederken, (MOYED) Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği Başkanı Serkan Erenoğlu ise geçirdiği bir trafik kazası sonucunda tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu ve her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunu vurguladı. Hayat hikayelerinin ardından öğretmenleriyle birlikte engelsiz dans yapan özel bireyler, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Herkese umut oldu

Tekerlekli sandalyesi ile Öğretmeni Önder Şimşek eşliğinde "Katibim" şarkısında dans etmek için sahneye çıkan Serebral Palsi hastası 18 yaşındaki Ayşenur Kandemir'in ilk defa sahnede ayağa kalkması ise günün konusu oldu. Tekerlekli sandalyede dans ederken herkese örnek olurcasına ayağa kalkma başarısını gösteren Ayşenur izleyenlerin gözlerini yaşartırken, engel tanımayan tüm özel bireylere de umut oldu.

Başkan Sözen tebrik etti

Genç Ayşenur'a bir destek de Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den geldi. Başkan Şükrü Sözen, genç Ayşenur'un yanına gidip sarılarak hayata tutunma çabasından ve azminden dolayı tebrik etti. Ayrıca Başkan Sözen, yaşamın var olduğu sürece umudun da var olduğunu belirterek Ayşenur Kandemir'in sağlığına kavuşacağını belirterek onunla birlikte dans etmek istediğini de söyledi.

Hafızalardan silinmeyecek güzellikteki programın sonunda engelli bireyler hep birlikte sahneye gelerek ellerinde pankartlar ile topluma mesaj verdi. "Engelleri Beraber Aşalım", "Sevgi Bütün Engelleri Aşar", "Engel Yok", "Çözüm Sende" gibi dövizlerle sahneye çıkan öğrencilere Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'de eşlik etti. Özel bireylerle birlikte Erkin Koray'ın "Fesuphanallah" şarkısını söyleyip dans eden Başkan Şükrü Sözen, tüm öğrencilerle bire bir ilgilendi, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"En büyük engel sevgisizliktir"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle hep bir arada olmak büyük bir mutluluk. Yaşamın değerini anlamayan insanlar asıl engelli olanlardır. Bizler, doğayı seviyoruz ve ona zarar vermemek adına her zaman hassas yaşamaya özen gösteriyoruz. Doğanın kendine verdiği nimetlerin bilincinde olmayan ve doğayı katletmek için tüm gücünü ortaya koyan zihinlerde engel olduğuna inanıyoruz. Manavgat Belediyesi ailesi olarak bugün sizin yanınızda olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm gücüyle bu özel dostlarımızın toplum içerisinde yer bulması için çalışma gerçekleştiren eğitmen kadromuza da ayrıca teşekkür ediyorum. En büyük engel sevgisizliktir. En büyük özveriyi gösteren ise özel çocuklarımızın aileleridir. Onların bu çabası önünde saygıyla eğiliyorum ve büyük bir alkışı hak ettiklerini düşünüyorum" dedi. Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından verilen hediyedeki "Karanlığımızı ışığımızla aydınlatırız, biz sizinle küllerimizden yeniden doğarız" notu ise Başkan Sözen'i duygulandırdı.

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#Ayşenur Kandemir# antalya# manavgat
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