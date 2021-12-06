Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak

Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
22 farklı şirketin avantajlı teklifleriyle sigortanızı yaptırın, indirimleri kaçırmayın.
22 farklı şirketin avantajlı teklifleriyle sigortanızı yaptırın, indirimleri kaçırmayın.
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi
Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
Markette fiyat dolardan hızlı artıyor
Markette fiyat dolardan hızlı artıyor
İkinci el otomobilde 'al sat' furyası
İkinci el otomobilde 'al sat' furyası
TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti
TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti
12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı
Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı
20. Milli Eğitim Şurası'ndan öğretmenler için neler çıktı?
20. Milli Eğitim Şurası'ndan öğretmenler için neler çıktı?
AFAD gönüllülüğü için yoğun talep: 404 bin kişi başvurdu
AFAD gönüllülüğü için yoğun talep: 404 bin kişi başvurdu
Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
AK Partili eski Milletvekili'nin oğlu Kovid-19'a yenildi
AK Partili eski Milletvekili'nin oğlu Kovid-19'a yenildi
Temizlik işçiliğinden devlet nişanına
Temizlik işçiliğinden devlet nişanına
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele dolar faiz değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele dolar faiz değil
Vaka sayısı 20 binin altına düştü
Vaka sayısı 20 binin altına düştü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni dönemde ihtisaslaşmaya önem verdiklerini belirterek, gelecek hafta yeni ihtisas mahkemelerinin göreve başlayacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 17:06
Yazdır
Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak

Gül, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen "32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep'in, Türkiye ihracatının adeta parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, hukuk ve ekonomi alanındaki reformlarını sürdürdüğünü vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde 19 yılda olduğu gibi her alanda çıtayı daha da yükselterek devam ettirmek ana hedefimiz. Bu anlamda vatandaşımızın, milletimizin beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz. İşte bu vizyonla ortaya koyduğumuz İnsan Hakları Eylem Planı'nda, yine bu reformların kesintisiz bir şekilde devamı amaçlanmıştır. Çünkü biz, insanımızın özgürlüğünü de sofradaki ekmeği de artırmaya, büyütmeye kararlıyız. Bu konudaki çalışmalarımız, kesintisiz bir şekilde sürdürülmeye devam edecek. Bu konuda, biz milletimize inanıyoruz, ülkemize güveniyoruz. Hükümetimiz de bu anlamda Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu reformları hayata geçirmeye adım adım devam ediyor."

- "Önümüzdeki hafta yeni ihtisas mahkemeleri göreve başlayacak"

Türkiye'nin her alanda büyümesi için durmadan çalıştıklarını dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Eylem Planı'nda yer alan, özellikle ihtisaslaşmaya verdiğimiz önem çerçevesinde yeni kararlar alındı. Önümüzdeki hafta yeni ihtisas mahkemeleri göreve başlayacak. Finans mahkemeleri, finansal suçlara özel olarak bakacak, vergi suçlarına özel olarak bakacak. Mahkemeleri ihdas ettik. 15 Aralık itibarıyla başlayacak. Sadece bu davalarla ilgili özel eğitimini almış, yetişmiş ve ihtisası olan, her davaya bakan değil, 'ihtisas olduğu alana bakarım' diyen yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Bunun, hem hukuk hem ekonomik anlamda, vatandaşımıza ve yabancı yatırımcımıza hukuki öngörülebilirlik anlamında, çok önemli katkıları olacaktır. Bunların takibini de çok yakın bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. "

- İhracat vurgusu

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini anlatan Gül, ihracatın 216 milyar doları bulduğunu anımsattı.

İhracatın yüzde 95'inin imalat sanayisiyle ilgili ürünlerden geldiğini aktaran Gül, "Türkiye üretiyor, ürettiğini ihraç ediyor, gücüne güç katmaya devam ediyor. İhracat denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden birisi Gaziantep. 2002'de 600 milyar dolar olan ihracat, bugün 10 milyar dolara ulaşmıştır Gaziantep'te. Sanayicilerimiz de hep birlikte söz verdiler, bunu 12 milyar dolara çıkaracak. OSB'leri artırmalıyız. Hükümet olarak yatırımı, ihracatı, üretimi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için çok önemli hukuki mevzuat adımlarını attıklarını kaydeden Gül, hukuk ve ekonomi güvenliğinin, öngörülebilirliğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Hukukun engel olmaktan ziyade yük alma işlevi görmesi gerektiğini belirten Gül, "Bizim temel derdimiz bir sofraya daha fazla ekmeğin girmesidir. Evden çıkan vatandaşımız, huzur içerisinde geri geliyor ya, işte o, dünyadaki en büyük mutluluktur. İktidar budur, bunu hiçbir şeyle değişmek mümkün değildir. İnsan işinden huzurla geliyorsa, hanenin huzurunu artırabiliyorsak, bizim için en büyük mutluluk budur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Elbette zorluklar ve yaşadığımız sıkıntılar var"

Bütün engellere rağmen dar gelirlinin, asgari ücretlinin ve istihdam sağlayanın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette zorluklar ve yaşadığımız sıkıntılar var. Bunların karşısında başımızı kuma gömecek değiliz. Bunları yok sayacak değiliz. Bunları görerek sorunları çözme kararlılığındayız. Bu sorunları, halının altına süpürmeden çözme iradesini ortaya koyarak, yolumuza devam edeceğiz. Taş üstüne taş koyarak, milletimizin bu anlamdaki beklentilerini yerine getirmek için, ülkemize zarar vermek isteyenlere fırsat vermeden daha yapacak çok işimiz var. Fabrikaların bacasını tüttürecek daha fazla iş ve istihdam sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda Gaziantep çok büyük bir model olmuştur."

KAPAT [X]

Açılışa, Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile diğer davetliler katıldı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#Adalet Bakanı# Abdulhamit Gül# ihtisas mahkemeleri# Gaziantep
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
e-Noter uygulamasıyla 81 binden fazla işlem yapıldı
e-Noter uygulamasıyla 81 binden fazla işlem yapıldı
Yargıtay Başkanı: Toplumun temelleri, iyi işleyen bir yargı sistemi ile korunabilir
Yargıtay Başkanı: Toplumun temelleri, iyi işleyen bir yargı sistemi ile korunabilir
Öğrencilere 9,5 milyar lira kredi ve burs ödemesi yapıldı
Öğrencilere 9,5 milyar lira kredi ve burs ödemesi yapıldı
TOKİ, 29 ilde 307 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ, 29 ilde 307 arsayı açık artırmayla satacak
İletişim Başkanlığı gençler için tanıtım günleri düzenleyecek
İletişim Başkanlığı gençler için tanıtım günleri düzenleyecek

Bu Habere Tepkiniz

'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmete ek puan uygulamasında ilk derece mahkemelerini kararlarını vermiş olup, şu aşamada istinaf kararlarını beklemek daha uygun olacaktır.
Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyagerlerin, 'kimya mühendisleri' ile aynı haklardan yararlanma talebi Danıştay'dan döndü!
Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Vefat eden memurun ikramiyesi hak sahiplerine hangi oranda ödenir?
Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Danıştay Sekizinci Dairesi, görev süresi uzatılmayarak ilişiği kesilen öğretim üyesi hakkında kamu yararından öte kişisel husumetin etkili olduğu gerekçesiyle işlemi iptal etti!
Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, babasına radyoterapi tedavisi için refakat eden ve refakat ettiğine dair sağlık kurulu raporu alan memura, refakat izni verilmemesi işleminde, mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığına karar verdi.
MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

2021 yılında alan değişikliği yapılacak ise bunun 2022 yarıyıl tatili mazeret tayinleri öncesinde yapılması gerekmektedir.
KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

Kamu Denetçiliği Kurumu, usulüne uygun olarak yapılan bir başvuruda, 2021/22 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı için uygulanan yazılı sınav sonrasında açıklanan puana itiraz eden adayın başvurusu için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi 54 olarak açıklanan sınav puanının 64 olması gerektiğini belirtti.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Kardeşlerim 32. bölüm fragmanı

Kardeşlerim 32. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 11 Aralık 2021 Cumartesi akşamı ATV'de...
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (04-10)

Haftanın fırsat ürünleri (04-10)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri