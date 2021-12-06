Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 17:51
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız