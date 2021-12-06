Serviste 2 öğrenciyi öldüren eski muhtarın cezası belli oldu

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Selfet Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da hazır bulundu. Başkuş, savunmasında pişman olduğunu söyledi.

Hakverdi ve Taşar ailelerinin avukatları ise sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu ve indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamı, savunmaların ardından tekrarladığı mütalaasında, tutuklu sanık Selfet Başkuş'un "kasten öldürme suçunun çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi" ve "çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçlarına ilişkin TCK'nin ilgili maddeleri uyarınca iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği sanık Başkuş hakkında indirim maddelerini uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verdi.

Bu arada kararın ardından sanık Başkuş'un mahkeme heyetine yönelik "Sizin de çocuğunuzun başına gelsin hakim bey, savcı bey" şeklindeki sözleri mahkeme kayıtlarına geçirildi.

Öldürülen çocuklardan Kaan Hakverdi'nin annesi Güzide Hakverdi, AA muhabirine, oğlunu öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istediklerini belirten Hakverdi, "Benim çocuğum okuyordu, okul birincisiydi. Yazılım mühendisi olacaktı. (Sanık) Benim çocuğuma iftira attı ama iftirası tutmadı. Benim çocuğum çok başarılı, terbiyeli bir çocuktu. 'Ben okuyacağım anne, yazılım mühendisi olacağım, dünyaya ismimi yazdıracağım' diyordu. İsmini böyle mi yazdıracaktı benim çocuğum." dedi.

Hakverdi ailesinin avukatı Sami Hakverdi ise iki çocuğun öldürülmesinden dolayı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklediklerini belirterek, "Mahkemenin kararı ailelerinin yüreklerini tamamen rahatlatmamıştır. Gönül isterdi ki iki çocuk için de müebbet hapis cezası verilsin. Ailelerin morali bozuk, adaletin yerini bulması için sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerekiyordu." diye konuştu.

Hakverdi, sanığın karar açıklandıktan sonraki tutum ve mahkeme heyetine karşı söylemlerinin de hafifletici neden uygulanmamasının ne kadar haklı bir karar olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

- Olay

Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde 12 Mart'ta Selfet Başkuş, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açmış, yaralı çocuklar kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği belirtilen sanık hakkında "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.