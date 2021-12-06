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İyi Partili Usta: 'Nas var' diyorsak öğrencilerden niye faiz alıyorsunuz?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "O zaman 'Nas var' diyorsak bütün faizleri sıfırlayalım. Niye öğrencilerden geciken kredi başına yüzde 19,2 faiz alıyorsunuz? Böyle bir şey olur mu?"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 18:49
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İyi Partili Usta: 'Nas var' diyorsak öğrencilerden niye faiz alıyorsunuz?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Önümüze gelen bu bütçede geleceğe dair bir umut yok ve insanımıza mutluluk yok. Bu bütçenin sahibi de burada yok. Sayın Cumhurbaşkanı, kendi bütçesini sunmaya gelmiyor." dedi.

Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde yaptığı konuşmada, egemenliğin Türk milletine ait olduğunu, bu nedenle Türk milletine ait olan egemenliğin, hiçbir şart altında hiçbir kişiye, kuruma, zümreye ya da sınıfa terk edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet'i ve demokrasiyi içselleştirememiş, araçsallaştırmış bir zihnin ürünü olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm yetkilerin tek adamda toplandığı, ne olduğu hala anlaşılamayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tarafından yönetilmektedir. Türkiye'yi siyasi ve ekonomik çöküşe sürükleyen bu tek adam rejiminde, TBMM'nin yetkileri kısıtlanmış, denge ve denetleme mekanizmaları yok edilmiş, denetimsiz bir yürütme, keyfi bir yönetim ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, partili cumhurbaşkanının, kararnameler yoluyla Meclisin yasama yetkisini fiilen gasbettiğini, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının fiilen sona erdiğini, hukukun siyasetin tasallutu altında ezildiğini ve korkusuz yargı hasretinin yaşanmaya başlandığını ileri sürdü.

TBMM'nin bütçe hakkının ve yetkisinin fiilen elinden alındığını, seçilmişlerin değil atanmış bürokratların sunduğu bir bütçeyi tartıştıklarını dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Saraydan buraya bir metin geldi, yanında da sayfalarca doküman. İçinde vatandaşın yoksulluğuna, EYT'liye çözüm yok. 3600 sözünüzü yerine getirecek kaynak yok, gençler, çocuklar, kadınlar yok. Önümüze gelen bu bütçede geleceğe dair bir umut yok ve insanımıza mutluluk yok. Bu bütçenin sahibi de burada yok. Sayın Cumhurbaşkanı, kendi bütçesini sunmaya gelmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, TBMM'nin itibarını dikkate almalı. Kendi bütçesini savunma zahmetine katlanamayan bir cumhurbaşkanı elbette tartışma olacaktır. Bu bütçe neresinden bakarsanız bakınız, en başından yetim ve öksüzdür. Bu bütçe bir yokluk ve sonucu de yoksulluk bütçesidir."

Dervişoğlu'nun, konuşması sırasında iktidar sıralarına yönelik, "Acaba size çok mu yükleniyoruz? Fazla şey mi istiyoruz? Sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyor, lafın daha fazlasını feraset ve tahayyül kabiliyetinize bırakıyorum" şeklindeki sözlerine, AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi.

İktidarın Türk halkının emeğini ucuz iş gücü olarak uluslararası piyasalara pazarladığını, Türk milletinin cebinden aldığı faizi Londra'daki tefecilere verdiğini öne süren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Hükümetin 19 yıllık iktidarında ülkeyi getirdiği yer bellidir. Yoksulluk, yolsuzluk, toplumsal ayrışma, dış politikada itibarsızlık ve yalnızlaşma, kayırmacılık ve ötekileştirme alametifarikanız olmuştur. Bu noktada memleket için yapabileceğiniz tek bir hayırlı iş kalmıştır; o da hemen seçimdir. Madem yönetemiyorsunuz, patatesi, soğanı siz yiyin, biberi, domatesi taneyle siz alın, yediğiniz yemeğin porsiyonlarını siz küçültün. Tebdili kıyafetle dolaşmayı bırakın, çıkın milletin huzuruna. Getirin sandığı milletin önüne, görün milletin gerçeklerini."

- "Bütçenin bir vizyonu yok"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise AK Parti'nin şimdiye kadar 20'ye yakın bütçe yaptığını, ancak bugün yapılan bütçenin ne işe yaradığı konusunda ciddi sıkıntıların bulunduğunu savundu.

Bu bütçenin vizyonunun ve amacının olmadığını ve makro ekonomik çerçevesini yitirdiğini, dolayısıyla bu bütçeyle toplumun sorunlarının çözülmesinin mümkün olmadığını iddia eden Usta, "Peki bütçede olan ne var? Bu bütçede Kamu-Özel İş Birliği projelerine dolar üzerinden ödemeler var. Yandaş müteahhitlere destek var. İsraf, şatafat, saltanat var. Milyarlarca lira kazansanız dahi faiz gelirlerine vergi muafiyeti var. Bu nedenle biz bu bütçeyi yokluk ve yolsuzluk bütçesi olarak niteliyoruz. Bu bütçenin sonucunda yıkım var." görüşünü paylaştı.

Erhan Usta, hükümetin ekonomiye ilişkin sürekli yeni modeller denediğini, milletin adeta bir deneme tahtası olarak görüldüğünü ve 'yeni' diye sunulan modellerin bir çaresizlik ve kaos modeli olduğunu iddia etti.

Ekonomideki Çin modeline ilişkin tartışmalara dikkati çeken Usta, "Çin 40 yıl öncesinde emeği ezdi, ama akıllıca politikalarla yatırım yaptılar. Ülkeyi üretim üssü haline getirdiler. Bizim yatırımlarımız, milli gelire oranla onların yarısı kadar bile değil. Onlar, ülkelerini yatırım ve üretim üssüne, biz ise ülkemizi beton yığını haline getirdik. Onlar merkezi planlamayı yaptılar, biz ise Devlet Planlama Teşkilatını kaldırdık." diye konuştu.

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Usta, hükümetin seçmen tabanını konsolide etmek için algı yönetimi yaptığını ve milleti oyaladığını, milletin fakirlik ve yoksullukla mücadele ettiğini öne sürdü.

Faiz tartışmalarına da değinen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madem faiz konusunda 'Nas var' diyorsunuz. AK Parti hükümetlerinin 19 yılda bütçeden yaptığı faiz ödemleri 516 milyar dolar oldu. 516 milyarı harcarken nas yok muydu? Sizden önceki 19 yıldaki hükümetler, bütçe açıklarının çok fazla olmasına rağmen 248 milyar dolarla bu devletin işlerini döndürdüler. Siz onların iki katından fazla faiz ödediniz bütçeden ve şimdi kalkıyorsunuz 'Nas var' diyorsunuz. Şunu hatırlatmak isterim; çoğu haram olanın azı da haramdır. Politika faizi yüzde 19 iken nas var, yüzde 15'e geldik, haşa nas yok mu? Böyle bir şey olabilir mi? Niye nası karıştırıyorsun? O zaman 'Nas var' diyorsak bütün faizleri sıfırlayalım. Niye öğrencilerden geciken kredi başına yüzde 19,2 faiz alıyorsunuz? Böyle bir şey olur mu?"

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bütçeyi sunmamasına ilişkin eleştirilere cevap vererek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçeyi sunmasının, iç tüzüğe uygun olduğunu ve yasaların buna izin verdiğini belirtti.

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#İYİ Parti#Erhan Usta#bütçe#faiz
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