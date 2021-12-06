Yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı
Erzincan'da metruk bir evde çıkan yangına müdahale ederken kırılan çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 19:04
Kızılay Mahallesi 1015 Sokak'taki metruk evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede çevredeki evlere sıçrama riskine karşı olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahalenin ardından soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden Cihan Ekinci, tek katlı evin çatısının kırılmasıyla zemine düştü.
İtfaiye eri, olay yerindeki 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız