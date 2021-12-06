Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünden kapak hareketi yapması üzerine genel kurulda sert tartışmalar yaşandı. CHP Lideri, aldırış etmeden konuşmasını sürdürdü.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Aralık 2021 19:17
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında kapak hareketi yaptı.
"AMERİKA'DAKİ AVRUPA'DAKİ ENFLASYONU SIRTIMIZA YIKIYORLAR"
CHP Lideri, "Bir şey daha yaptılar. Bakın siz bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolar ile borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız