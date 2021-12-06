Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında kapak hareketi yaptı.

"AMERİKA'DAKİ AVRUPA'DAKİ ENFLASYONU SIRTIMIZA YIKIYORLAR"

CHP Lideri, "Bir şey daha yaptılar. Bakın siz bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolar ile borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar." ifadelerini kullandı.