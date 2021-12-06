Doç. Dr. Uludağ: Nehir yatağı temizlenerek taşkın önlenemez

550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
22 farklı şirketin avantajlı teklifleriyle sigortanızı yaptırın, indirimleri kaçırmayın.
22 farklı şirketin avantajlı teklifleriyle sigortanızı yaptırın, indirimleri kaçırmayın.
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
ABD'de vefat eden astsubay son yolculuğuna uğurlandı
ABD'de vefat eden astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
Markette fiyat dolardan hızlı artıyor
Markette fiyat dolardan hızlı artıyor
İkinci el otomobilde 'al sat' furyası
İkinci el otomobilde 'al sat' furyası
TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti
TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti
12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı
Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı
20. Milli Eğitim Şurası'ndan öğretmenler için neler çıktı?
20. Milli Eğitim Şurası'ndan öğretmenler için neler çıktı?
AFAD gönüllülüğü için yoğun talep: 404 bin kişi başvurdu
AFAD gönüllülüğü için yoğun talep: 404 bin kişi başvurdu
Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Doç. Dr. Uludağ: Nehir yatağı temizlenerek taşkın önlenemez

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, özellikle son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte meydana gelen ani nehir taşkınlarının daha çok insan kaynaklı olduğunu söyledi. Nehir yatağı temizlemenin taşkını önlemeyeceğini belirten Uludağ, "Yatak temizlemek kısa vadede taşkını önler ama uzun vadede akarsuyun şöyle bir özelliği vardır; akarsu aşındırır, taşır gücünün yettiği kadar ve gücünün bittiği yerde biriktirir ve buna bağlı olarak da bir ekosistem geliştirir. Biz yatağı temizleyerek aslında o ekosistemi bozuyoruz. Biriktirme yapması gereken yerde aşınıma dönüştürüyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Aralık 2021 20:15
Yazdır
Doç. Dr. Uludağ: Nehir yatağı temizlenerek taşkın önlenemez

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Uludağ, iklim değişikliğinin en önemli nedeninin, insan faktörü olduğunu belirterek, taşkınla yaşamayı öğrenmek gerektiğini söyledi. İklim değişikliğiyle birlikte artan taşkınlara dikkat çeken Uludağ, geçmişte adı sıkça taşkınlarla anılan Meriç Nehri'nden örnek verdi. Uludağ, "Meriç Nehri önemli bir akarsu. Türkiye'nin önemli havzalarından bir tanesi çünkü sınır aşan bir akarsu. Aynı zamanda sınır oluşturan bir akarsu. Biz bu akarsuyun aşağı havzasında yer alıyoruz. Bunun önemli sonuçları var çünkü Edirne'de Meriç'te, Tunca'da ve Arda'da meydana gelen olaylar sonuç, nedenler ise yukarı havzada yani Bulgaristan'da. Dolayısıyla bu tür akarsularda sel ve taşkınlarla yaşamayı önlememiz lazım ve su yönetimini ve özellikle akarsu havza yönetimini iyi planlamamız lazım" dedi.

'YAPTIĞINIZ YATIRIM BOŞA GİDER'

Akarsu havzasında herhangi bir noktada yapılan değişikliğin tüm alanı etkileyeceğine vurgu yapan Doç. Dr. Ulusoy, "Bu durum bizim Meriç Nehri için de geçerli. Örneğin; biz Meriç'te yatak temizliği yaptık taşkını önlemek için. Gelen su aynı, biz sadece yatağın kesit oranını artırdık ama yatağı temizlediğiniz zaman bir şey yapıyorsunuz, akışın hızını artırıyorsunuz. Akışın hızını artırdığınız zaman suyun dinamik gücü artar, erozyonel gücü artar ve akarsuyu tekrar doldurur. Yaptığınız yatırım boşa gider. Bunun örneklerini de görüyoruz. Burada en önemli unsurumuz, 'Taşkını önlemek mi, taşkınla ve bu akarsuyun doğal dengesiyle yaşamayı öğrenmek mi' buna karar vermemiz lazım" diye konuştu.

'YATAK TEMİZLİĞİYLE EKOSİSTEMİ BOZUYORUZ'

Akarsu yatağını temizlemenin, bölgedeki ekosistemi bozduğunu belirten Uludağ, "Yatak temizlemek kısa vadede taşkını önler ama uzun vadede akarsuyun şöyle bir özelliği vardır; akarsu aşındırır, taşır gücünün yettiği kadar ve gücünün bittiği yerde biriktirir ve buna bağlı olarak da bir ekosistem geliştirir. Biz yatağı temizleyerek aslında o ekosistemi bozuyoruz. Biriktirme yapması gereken yerde aşınıma dönüştürüyoruz. Dolayısıyla akarsudaki birikme karakteri kazanan bölgeyi aşınım karakterine çevirerek oranın yapısını bozuyoruz. Bu akarsu içerisindeki canlı hayatı da biyolojik çeşitliliği de akış dinamiğini de etkiliyor" dedi.

Doç. Dr. Uludağ, taşkınların şiddetini artıran en önemli nedenlerden birinin de yapılan seddeler olduğunun altını çizerek, "Taşkının şiddetini artıran en önemli unsurlardan bir tanesi, yaptığımız seddeler. Meriç taşkın ovası çok geniş. Yunanistan'dan Enez'e kadar giden geniş bir ova. Biz bu ovayı seddeler arasında hapsettik dolayısıyla yağışın çok olduğu seviyelerde, suyun seviyesi ovada yarım metre yükseliyorken, seddeler arasına sıkıştırdığınızda 5 metre yükseliyor. O zamanda risk oluşturuyor. Aslında Edirne'de sorun da bu, seddeler arasındaki yanlış yapılanma ve taşkın sahasına uygun olmayan yapılanma bizde sorunları oluşturuyor" diye konuştu.

'MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR YAPILMALI'

Taşkınla mücadele konusunda ülkelerin politikasının uzun vadeli olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Uludağ, "Burada önemli olan, akarsuların ömürleri insan ömrüyle sınırlı değil uzun vadeli. Ülkelerin politikaları da uzun vadeli olmalı. Dolayısıyla akarsu havza yönetiminin multidisipliner olarak birçok disiplinle coğrafyacılar, jeomorfologlar, bölge plancılarla ve Bulgaristan ve Yunanistan'la birlikte ortak planlanıp bu akarsu üzerinde ne tür çalışma yapılması gerektiğine ortak karar verilmesi gerekiyor yoksa münferit 'Ben oraya baraj yapacağım, kanal yapacağım' diyerek bu sorunu çözemeyiz" dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#
Hazreti Mevlana'yı anma törenleri başlıyor
Hazreti Mevlana'yı anma törenleri başlıyor
5 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak yok oluyor
5 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak yok oluyor
Prof. Dr. Kurugöl: Covid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor
Prof. Dr. Kurugöl: Covid-19, kilolu çocuklarda ağır seyrediyor
Tedavisi için 2,2 milyon dolar toplanan SMA'lı Toprak Dubai'de
Tedavisi için 2,2 milyon dolar toplanan SMA'lı Toprak Dubai'de
ABD'de vefat eden astsubay son yolculuğuna uğurlandı
ABD'de vefat eden astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Denizde ölü bulunan öğretmen Batman'da toprağa verildi
Denizde ölü bulunan öğretmen Batman'da toprağa verildi

Bu Habere Tepkiniz

'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmete ek puan uygulamasında ilk derece mahkemelerini kararlarını vermiş olup, şu aşamada istinaf kararlarını beklemek daha uygun olacaktır.
Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyagerlerin, 'kimya mühendisleri' ile aynı haklardan yararlanma talebi Danıştay'dan döndü!
Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Vefat eden memurun ikramiyesi hak sahiplerine hangi oranda ödenir?
Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Danıştay Sekizinci Dairesi, görev süresi uzatılmayarak ilişiği kesilen öğretim üyesi hakkında kamu yararından öte kişisel husumetin etkili olduğu gerekçesiyle işlemi iptal etti!
Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, babasına radyoterapi tedavisi için refakat eden ve refakat ettiğine dair sağlık kurulu raporu alan memura, refakat izni verilmemesi işleminde, mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığına karar verdi.
MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

2021 yılında alan değişikliği yapılacak ise bunun 2022 yarıyıl tatili mazeret tayinleri öncesinde yapılması gerekmektedir.
KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

Kamu Denetçiliği Kurumu, usulüne uygun olarak yapılan bir başvuruda, 2021/22 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı için uygulanan yazılı sınav sonrasında açıklanan puana itiraz eden adayın başvurusu için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi 54 olarak açıklanan sınav puanının 64 olması gerektiğini belirtti.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki genç mühendis Erhan Demircioğlu, hidrojen teknolojisinde ana kalp olarak nitelendirilen mebranı emsallerinden 6 kat daha ucuz ve 6 kat daha fazla verimli olarak üretmeyi başardıklarını açıkladı. Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki enerji sistemleri mühendisi Erhan Demircioğlu, enerji sektörü için önemli bir buluşa imza attı.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (04-10)

Haftanın fırsat ürünleri (04-10)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri