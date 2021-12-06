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Ebe anne ile doktor kızının yolları aynı hastanede kesişti

Afyon Kocatepe Üniversitesinde tıp eğitimi aldıktan sonra Yalova Devlet Hastanesine atanıp görevine başlayan pratisyen hekim Aysima Karabulut, 28 yılını bu kurumda geçiren ebe annesiyle aynı çatı altında sağlık hizmeti veriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 20:34
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Yalova Devlet Hastanesine yaklaşık 2,5 ay önce atanan pratisyen hekim Aysima Karabulut (24), aynı sağlık kuruluşunda yıllardır ebelik yapan annesi Mine Söyler'le (47) mesai arkadaşı oldu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Dr. Aysima Karabulut, annesinin çalıştığı hastaneye 15 Eylül'de atandıktan sonra acil serviste çalışmaya başladı.

06.12.2021

Yalova Devlet Hastanesine yaklaşık 2,5 ay önce atanan pratisyen hekim Aysima Karabulut (24), aynı sağlık kuruluşunda yıllardır ebelik yapan annesi Mine Söyler'le (47) mesai arkadaşı oldu.

Dördüncü doz Kovid-19 aşısı annesi tarafından yapılan Karabulut, AA muhabirine, çocukluk hayalini gerçekleştirerek doktor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocukluğunda annesinin yanına geldiğinde sağlıkçı olmayı kendisine hedef seçtiğini belirten Karabulut, şöyle konuştu:

"İnsanlar beraber çalıştığımızı duyduklarında seviniyor. Annem sayesinde hastanedeki birçok insanı tanıdığım için önceden haberleri oldu. Ben gelmeden 'Mine ebenin kızı da hastanede doktor olarak başlayacakmış' diyorlardı. Bilmediğim, uzak bir yerde mesleğe başlamak daha zor olurdu. Burada oturmam ve annemden dolayı benim için çok iyi oldu. Daha kolay adapte oldum diyebilirim. Aile olarak sağlık sektöründe olmak ayrı bir haz veriyor bize. Annem gibi ben de vicdan sahibiyim ve yardım etmeyi çok seviyorum. Ayrıca hiç başka bir meslek düşünmemiştim. Çalışma ortamı, doktorların fedakarlıklarını, emeklerini görmem, annem sayesinde hastane ile hastaları görüyor olmam, onlara bir katkı sunma isteğim bu mesleği seçmemi sağladı."

Karabulut, hayatının her döneminde desteklerini esirgemediği için annesine teşekkür etti.

Kızını beyaz önlüğüyle hastanede görünce gözyaşlarını tutamadı

Yalova Devlet Hastanesinde 28 yıldır ebelik yapan Mine Söyler de çocukları küçük yaşlardayken eşinden ayrıldığını, tek başına büyüttüğü kızının doktor, oğlu Faruk Karabulut'un diyetisyen olmasıyla ayrı bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Hayali hep doktorluk olan kızının, çocukluğunda oyuncak bebeklerini muayene ettiğini belirten Söyler, "Sağlıkçı olduğumda kızımın benimle aynı mesleği seçeceğini düşünmemiştim. Çünkü ben hep nöbetlere gidiyor, çok yoğun çalışıyordum. İyi bir eğitim süreci geçirdi. Zorluklar yaşadık fakat sonuçta çok güzel bir şey geçti elimize. Gurur verici bir durum." dedi.

Söyler, hastanedeki mesai arkadaşlarının, sevincini paylaştığını aktardı.

Kızını beyaz önlüğüyle hastane koridorlarında ilk gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını vurgulayan Söyler, şunları kaydetti:

"İnsanlara sağlıklarıyla ilgili sorunlarında yardımcı olmak güzel bir duygu. Bununla mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kızımın bu hastaneye geleceğini duyduğumda çok mutlu olmuştum. Birbirimize sarıldık. Kızım bu hastaneye gelmeden diğer doktorlara göre bir adım önde başlamış gibi oldu. Çünkü anne sağlıkçı olunca bazı şeyleri anlattım. Ben, oğlum ve kızım belki bir olup bir hastane de açabiliriz."

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#Mine Söyler# Yalova Devlet Hastanesi# pratisyen hekim# Aysima Karabulut#
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