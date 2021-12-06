Sayıştay'dan TBMM'ye gelen raporların değiştirildiği iddiası

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
22 farklı şirketin avantajlı teklifleriyle sigortanızı yaptırın, indirimleri kaçırmayın.
22 farklı şirketin avantajlı teklifleriyle sigortanızı yaptırın, indirimleri kaçırmayın.
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
Markette fiyat dolardan hızlı artıyor
Markette fiyat dolardan hızlı artıyor
İkinci el otomobilde 'al sat' furyası
İkinci el otomobilde 'al sat' furyası
TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti
TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti
12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı
Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı
20. Milli Eğitim Şurası'ndan öğretmenler için neler çıktı?
20. Milli Eğitim Şurası'ndan öğretmenler için neler çıktı?
AFAD gönüllülüğü için yoğun talep: 404 bin kişi başvurdu
AFAD gönüllülüğü için yoğun talep: 404 bin kişi başvurdu
Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sayıştay'dan TBMM'ye gelen raporların değiştirildiği iddiası

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığından TBMM'ye gelen raporlarda herhangi bir değişme, iadenin söz konusu olmadığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 21:17
Yazdır
Sayıştay'dan TBMM'ye gelen raporların değiştirildiği iddiası

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu'nun, konuşması sırasında, "genel ahlak kurallarına aykırı" hareket ettiğini, bu durumun İçtüzük gereği kınama cezası gerektirdiğini söyledi.

Şentop ise birleşime ara vererek, grup başkanvekilleriyle görüşeceğini, daha sonra konuyu değerlendireceğini belirtti.

Mustafa Şentop, aranın ardından, Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile ilgili izahat yapmak üzere CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e söz verdi.

Özel, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmaya ilişkin çok sayıda iktidar partisi milletvekilinin, bir rahatsızlığı dile getirdiğini söyledi.

Görüşmelere verilen arada Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına ilişkin görüntüleri izlediklerini belirten Özel, "CHP olarak şunu ifade etmek isteriz; Genel Başkanın orada 'Sırtımıza bu yükü yüklediniz' söyleminde göstermiş olduğu vücut dilinin hiçbir gruba ve Meclise yönelik bir davranış olmadığı, doğrudan hepimizin kürsü konuşmalarında kullandığı vücut dilinden bağımsız olmadığını ifade ederiz." diye konuştu.

- "Meclise gelen Sayıştay raporlarında herhangi bir değişme, iade söz konusu değil"

TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında kendisine yönelik olarak "Sayıştay raporlarının değiştirildiği"ne ilişkin iddiada bulunduğunu anımsattı.

Bu konunun izaha muhtaç olduğunun altını çizen Şentop, Sayıştay raporlarının, Meclise Sayıştay Başkanı'nın imzası ile geldiğini, Meclise gelen raporlarda herhangi bir değişme, iadenin de söz konusu olmadığını vurgulayarak "Sayıştay'ın kendi içinde raporlarının oluşmasıyla ilgili süreçler konusunda bir şey kastediliyorsa o TBMM'yi ya da Başkanlığı ilgilendiren bir husus değildir." dedi.

Şentop, Kılıçdaroğlu'nun, soru önergelerinin yanıtlanma oranları ile ilgili iddialarına da yanıt verdi. Mustafa Şentop, şunları söyledi:

"Şüphesiz, soru önergelerinin hepsinin cevaplanması arzu edilir ancak 27'nci dönemde, yine 30 Kasım itibarıyla soruların cevaplandırılma oranı yüzde 64,44'tür. 26'ncı dönemde yani farklı hükümet sisteminin olduğu dönemde yüzde 45,4. Yine, 24'üncü dönemde yani yeni hükümet sisteminin olmadığı dönemde yüzde 60,3. Dolayısıyla 27'nci dönem, yeni hükümet sisteminin olduğu dönem gerek 26 gerek 24'üncü döneme göre cevaplandırılma oranı bakımından daha yüksek.

Buna bir bilgi daha ilave etmek istiyorum. Daha önceki dönemde, 27'nci dönemden önce İçtüzükte soruların cevaplandırılma süresi otuz gün civarında idi, on beş gün cevaplandırılmadığı zaman tekit yazısı yazılıyordu, yazıdan sonra, ulaşmasından sonra on gün ilave süre veriliyordu; toplam otuz günlük süre. Bu 26'ncı ve 24'üncü dönemlerle ilgili verdiğim oranlar, otuz günlük süre içerisindeki oranlar. Dolayısıyla, burada 27'nci dönemde ise on beş güne indirildi bu süre, on beş günü aşanlar süresinde cevaplandırılmayan soru oluyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanına Anayasa'nın ve İçtüzüğün vermiş olduğu bir görev var; verilen soru önergelerini değerlendireceği bazı kriterler konulmuş. Meclis Başkanı bu kriterlere göre soru önergesini değerlendirmek zorunda. Ama Anayasa ve İçtüzük Meclis Başkanına soruların cevaplarıyla ilgili bir inceleme, değerlendirme görevi vermiyor, yetki vermiyor."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#2022 Yılı Bütçesi# CHP# Kemal Kılıçdaroğlu# rapor# Sayıştay Başkanlığı# TBMM# TBMM Başkanı# Mustafa Şentop
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Terbiye sınırlarını aştı
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Terbiye sınırlarını aştı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
İyi Partili Usta: 'Nas var' diyorsak öğrencilerden niye faiz alıyorsunuz?
İyi Partili Usta: 'Nas var' diyorsak öğrencilerden niye faiz alıyorsunuz?
Mithat Sancar: Bizden nefret edenlerle de diyaloğa hazırız
Mithat Sancar: Bizden nefret edenlerle de diyaloğa hazırız

Bu Habere Tepkiniz

Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada yer alan kümülatif artış ibaresi nasıl anlaşılmalıdır?
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmete ek puan uygulamasında ilk derece mahkemelerini kararlarını vermiş olup, şu aşamada istinaf kararlarını beklemek daha uygun olacaktır.
Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyagerlerin, 'kimya mühendisleri' ile aynı haklardan yararlanma talebi Danıştay'dan döndü!
Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Vefat eden memurun ikramiyesi hak sahiplerine hangi oranda ödenir?
Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Danıştay Sekizinci Dairesi, görev süresi uzatılmayarak ilişiği kesilen öğretim üyesi hakkında kamu yararından öte kişisel husumetin etkili olduğu gerekçesiyle işlemi iptal etti!
Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, babasına radyoterapi tedavisi için refakat eden ve refakat ettiğine dair sağlık kurulu raporu alan memura, refakat izni verilmemesi işleminde, mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığına karar verdi.
MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

2021 yılında alan değişikliği yapılacak ise bunun 2022 yarıyıl tatili mazeret tayinleri öncesinde yapılması gerekmektedir.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki genç mühendis Erhan Demircioğlu, hidrojen teknolojisinde ana kalp olarak nitelendirilen mebranı emsallerinden 6 kat daha ucuz ve 6 kat daha fazla verimli olarak üretmeyi başardıklarını açıkladı. Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki enerji sistemleri mühendisi Erhan Demircioğlu, enerji sektörü için önemli bir buluşa imza attı.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (04-10)

Haftanın fırsat ürünleri (04-10)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri