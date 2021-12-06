Kalp krizi geçiren emekli polis memuru hayatını kaybetti
Silivri'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru İbrahim Yapıcı, (61) son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Aralık 2021 21:23
Piri Mehmet Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından tören mangası eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Yapıcı'nın cenaze törenine Silivri Emniyet Müdürü Cemil Erim, meslektaşları, kamu ve özel kurum yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız