Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Terbiye sınırlarını aştı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsünde yaptığı el hareketinin terbiye sınırlarını aştığını belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Aralık 2021 21:34
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis kürsüsünden el hareketi yapması üzerine genel kurulda sert tartışmalar yaşandı. CHP Lideri, aldırış etmeden konuşmasını sürdürdü.
Kabinenin bayan Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yapılan el hareketinin sohbet meclislerinde dahi terbiye sınırlarını aştığına dikkat çekti. Yanık "Üslubu beyan ayniyle insan... Bırakın Gazi Meclisi, sohbet meclisinde dahi terbiye sınırlarını aştığı kabul edilecek bir hareket ancak Kılıçdaroğlu'na yakışırdı. Şaşırmak isterdik ama maalesef yine olmadı." dediMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız