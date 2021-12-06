Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Terbiye sınırlarını aştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis kürsüsünden el hareketi yapması üzerine genel kurulda sert tartışmalar yaşandı. CHP Lideri, aldırış etmeden konuşmasını sürdürdü.

Kabinenin bayan Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yapılan el hareketinin sohbet meclislerinde dahi terbiye sınırlarını aştığına dikkat çekti. Yanık "Üslubu beyan ayniyle insan... Bırakın Gazi Meclisi, sohbet meclisinde dahi terbiye sınırlarını aştığı kabul edilecek bir hareket ancak Kılıçdaroğlu'na yakışırdı. Şaşırmak isterdik ama maalesef yine olmadı." dedi