'Kamuoyunun asgari ücret beklentisi net 4 bin lira seviyesinde'

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgi Prof.Dr. Sefer Şener asgari ücretle ilgili beklentisini açıkladı. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Asgari ücret artışıyla ilgili CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Sefer Şener toplumun beklentisinin 4 bin lira seviyesinde olduğunu vurguladı. Şener konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ YÜKSELDİ"

Asgari ücretliyi gıda enflasyonunu etkiliyor. Konut ve kira fiyatları yüzde 24 seviyesinde. Diğer taraftan ulaştırma ve enerji yüzde 23 seviyesinde. Enflasyon bu seviyede ancak asgari ücretliyi derinden etkileyen gıda, konut, enerji ve ulaştırmadaki artışa bakmak lazım. İşçi tarafının da öngörüsü bu yöndedir.

Bu rakamlardan sonra asgari ücretlinin beklentisi yükselmiş oldu. Asgari ücretlinin ana harcama kalemi bunlardan oluşuyor. Kamuoyunun beklentisi ve çalışanların beklentisi 4 bin liranın üzerinde bir artış gerçekleşmesi şeklinde. Net 4 bin lira gerçekleşmesinin iş verene maliyeti 6 bin lirayı buluyor. Toplumun beklentisi yüksek ama iş veren üzerindeki vergi yükleri, SGK prim paylarının, işsizlik ödeneklerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanabilirse biz 4 bin liralık ücretin gerçekleştiğini görebileceğiz.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.