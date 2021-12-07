7 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek, partisinin eski Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine ve CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/12.45/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

2- Meclis Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2 - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3 - TÜİK, finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

(Ankara/14.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Dortmund/23.00)

3- Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Nef Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya gelecek.

- Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Derya Yanık da karşılaşmayı izleyecek.

(İstanbul/19.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Fransa'nın Mincidelice JL takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bourg en Bresse/22.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Darüşşafaka, İsrail'in Hapoel-U Net Holon takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Almanya'nın SWD Powervolleys takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/21.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Macaristan'ın 1. MCM Diamant Kaposvar takımını konuk edecek.

(Aydın/19.00)

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