Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne videolu mesaj gönderdi

Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
Markette fiyat dolardan hızlı artıyor
Markette fiyat dolardan hızlı artıyor
İkinci el otomobilde 'al sat' furyası
İkinci el otomobilde 'al sat' furyası
TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti
TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti
12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı
Asgari ücrette 2022 zam oranı şekillenmeye başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne videolu mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz Eski Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı İlk Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne video mesaj gönderdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Aralık 2021 01:23
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jorge Sampaio'yu Anma Töreni'ne videolu mesaj gönderdi

Erdogan, Sampaio'yu anmak üzere New York'taki Birlesmis Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen törende yayınlanan mesajında, Sampaio'nun vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Erdoğan, Sampaio'nun ailesine, Portekiz halkına ve Birleşmiş Milletler camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, Sampaio'nun, Portekiz'in demokrasi tarihinde önemli roller üstlenmiş müstesna bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Erdogan, Sampaio'nun Lizbon Belediye Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına uzanan siyaset hayati boyunca, çoğulcu demokrasinin etkin biçimde hayata geçirilmesi için çaba gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, Sampaio'nun, Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında Türkiye-Portekiz arasındaki dostluğun ve is birliğinin güçlendirilmesine verdiği desteği daima hatırlayacaklarını belirtti. Erdogan, İspanya'nın önceki başbakanlarından Jose Luis Rodriguez Zapatero'yla 2005'te Medeniyetler İttifakı Girişimi'ni başlattıklarını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da benimsenerek bir Birleşmiş Milletler Girişimi halini alan Medeniyetler İttifakı'nın ilk Yüksek Temsilciliği görevini Sampaio'nun üstlendiğini anlattı.

Sampaio'nun yönetiminde bir platform olmanın çok ötesine geçip, Birleşmiş Milletler sisteminin önemli unsurlarından biri haline dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Sampaio, 2007 senesinden 2012 yılına kadar yürüttüğü bu görev boyunca, Medeniyetler İttifakı'nın kavramsal çerçevesinin oluşturulması, kurumsallaşması, faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yönünde kıymetli katkılarda bulundu. Medeniyetler İttifakı'nın uluslararası barışa hizmet edecek bir yapıya dönüşmesi için gayret gösterdi. Nitekim Medeniyetler İttifakı, Sayın Sampaio'nun yönetiminde bir platform olmanın çok ötesine geçip, Birleşmiş Milletler sisteminin önemli unsurlarından biri haline dönüştü. Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulmuş olan Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu'nun ülke ve uluslararası kuruluşlardan oluşan üye sayısı bugün 146'ya ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Medeniyetler İttifakı'nın geldiği noktada, Sampaio'nun ortaya koyduğu kapsayıcı bakisi açısının büyük etkiye sahip olduğunu vurguladı. Kuruluşundan bu yana Medeniyetler İttifakı'nın başarılı ve etkin bir barış projesi olması yolunda önemli adımlar atıldığını aktaran Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"İslam düşmanlığının, ırkçılığın, antisemitizmin ve yabancı karşıtlığının yükselişe geçtiği bu dönemde, Medeniyetler İttifakı'nın vizyonu ve savunduğu değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. 16 yıl önce tohumlarını attığımız bu girişim, dünyanın içinde bulunduğu krizlere önemli bir çıkış yolu sunuyor. Bu düşüncelerle Sayın Sampaio'yu bir kez daha saygıyla anıyor, ailesine, sevenlerine ve Medeniyet İttifakı camiasına başsağlığı diliyorum."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#
2022 yılı Yatırım ve Finansman Programı Tebliği yayımlandı
2022 yılı Yatırım ve Finansman Programı Tebliği yayımlandı
7 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
7 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Yayımlandı
Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Yayımlandı
Canikli'den İETT'nin otobüs bakım ihalesine ilişkin açıklama
Canikli'den İETT'nin otobüs bakım ihalesine ilişkin açıklama
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
'1932 yılından beri yürürlükte olan uygulamaya son verildi'
'1932 yılından beri yürürlükte olan uygulamaya son verildi'

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!

Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada yer alan kümülatif artış ibaresi nasıl anlaşılmalıdır?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmete ek puan uygulamasında ilk derece mahkemelerini kararlarını vermiş olup, şu aşamada istinaf kararlarını beklemek daha uygun olacaktır.
Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyagerlerin, 'kimya mühendisleri' ile aynı haklardan yararlanma talebi Danıştay'dan döndü!
Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Vefat eden memurun ikramiyesi hak sahiplerine hangi oranda ödenir?
Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Danıştay Sekizinci Dairesi, görev süresi uzatılmayarak ilişiği kesilen öğretim üyesi hakkında kamu yararından öte kişisel husumetin etkili olduğu gerekçesiyle işlemi iptal etti!
Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, babasına radyoterapi tedavisi için refakat eden ve refakat ettiğine dair sağlık kurulu raporu alan memura, refakat izni verilmemesi işleminde, mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığına karar verdi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki genç mühendis Erhan Demircioğlu, hidrojen teknolojisinde ana kalp olarak nitelendirilen mebranı emsallerinden 6 kat daha ucuz ve 6 kat daha fazla verimli olarak üretmeyi başardıklarını açıkladı. Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki enerji sistemleri mühendisi Erhan Demircioğlu, enerji sektörü için önemli bir buluşa imza attı.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (04-10)

Haftanın fırsat ürünleri (04-10)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri