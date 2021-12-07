Ekonomileri Kovid dalgası vurdu

Asgari ücret için ikinci toplantı bugün
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
Markette fiyat dolardan hızlı artıyor
Markette fiyat dolardan hızlı artıyor
İkinci el otomobilde 'al sat' furyası
İkinci el otomobilde 'al sat' furyası
TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti
TTB: Vali maaşlarını geçti diye bakanlık maaş artışına itiraz etti
12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ekonomileri Kovid dalgası vurdu

Parasal genişlemeler, küresel çapta bir yüksek enflasyon dalgasına neden oldu. Gıda, lojistik ve enerji maliyetlerindeki aşırı artışlar, enflasyonun kontrolünü zorlaştırdı. G20'deki dünyanın en büyük ekonomileri dahil 50 ülkedeki geçim zorlukları birbirini aratmıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 07 Aralık 2021 06:40
Yazdır
Ekonomileri Kovid dalgası vurdu

Kovid-19 salgınının ülke ekonomilerine verdiği hasar bir türlü tamir edilemiyor. Sağlık endüstrisine olan etkisi kırılsa da, salgın hastalığın ekonomideki etkileri, günlük hayatın birçok alanında devam ediyor. Pandeminin ilk şokunu atlatmak için başvurulan parasal genişlemeler, küresel çapta bir yüksek enflasyon dalgasına neden oldu. Merkez Bankalarının, piyasaları rahatlatmak için karşılıksız para basması, alım gücünü düşürdü. 2021'in ikinci çeyreğinden itibaren küresel çapta baş gösteren yüksek enflasyon dalgası büyüyor.

31 YILIN EN YÜKSEĞİ

Bu durum, gelişmiş ülke ekonomileri başta olmak üzere hükümetlerin politikalarını zorluyor. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de tüketici fiyatları son 31 yılın en yüksek değerine ulaştı. Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde de durum bundan farklı değil. Gıda, lojistik ve enerji maliyetlerindeki aşırı artışlar, ekonomi yönetimlerinin enflasyonu kontrol etmesini zorlaştırdı. Mutfak masrafları başta olmak üzere elektrik, doğal gaz ve akaryakıt gibi enerji kalemleri ile konut kiralarındaki dengesiz artışlar, alım gücünü düşürdü. Aşırı fiyat artışları; İspanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerde protestolara bile konu oldu.

DÜNYANIN YENİ GÜNDEMİ: FİYAT ARTIŞI

Bu küresel gelişmelerden Türkiye de etkilendi. Türkiye'de de TL'deki değer kaybına bağlı olarak alım gücünün zayıflaması dikkat çekiyor. Yüksek miktarda üretime rağmen, iç piyasada yaşanan aşırı fiyat artışları hane halkının alım gücünü zayıflattı. Bununla beraber, Türkiye'de ekonomik büyüme, yatırım artışı, ihracat artışı ve son 16 ayda 1,5 milyonu aşan istihdam artışları, iç eve dış talepteki, siparişlerdeki canlılık Türkiye ekonomisinin canlı, diri ve dinamik gücünü yansıtmaktadır. Ancak dünya genelinde yaşanan hayat pahalılığını Türkiye'ye özgü olarak yansıtılmaya çalışılması dikkat çekiyor. Yeni Şafak; G20'deki dünyanın en büyük ekonomisine sahip 20 ülkesinin de aralarında bulunduğu 50 ülkedeki geçim zorluklarını araştırdı.

DOĞALGAZI UCUZA SUNAN ÜLKEYİZ: 100 LiRAYA ALDIĞIMIZI 24 LiRAYA SATIYORUZ

Dünya genelinde yaşanan arz-talep dengesizliği nedeniyle rekor seviyelere ulaşan doğal gaz ve elektrik fiyatları, birçok ülkede çeşitli kısıtlamaları beraberinde getirdi. Çin'de doğal gaz tedariğinde yaşanan problemler sebebiyle pek çok fabrikada üretime ara verilirken, özellikle Avrupa'da sıfır emisyon politikasıyla azalan gaz üretimi de fiyatların tırmanışında önemli rol oynadı. Gaz kontratlarını kısa süreler üzerine kuran Avrupa ülkeleri, Rusya ile ilave gaz için kıyasıya bir pazarlık halinde.

AVRUPA'DA RUS DOĞAL GAZI SANCISI

ABD'nin baskısından dolayı Kuzey Akım2 projesinin kullanıma açılmasını onay vermeyen Avrupa Birliği makamları, soğuk kış günlerinin yaklaşmasıyla büyük telaş içinde. Avrupa, Rusya'nın doğal gazı politik bir baskı aracı olarak kullandığını ileri sürerken, Brüksel-Moskova hattındaki gerginlik nedeniyle Avrupalıların konutlarda kullandığı doğal gazı fiyatları aşırı dalgalı seyrediyor. Bu durumdan etkilenen Avrupalı tüketici, bu kış evini yeterince ısıtacağından emin değil.

ELEKTRİK İTHAL AMA UYGUN

Bunun yanısıra elektrik piyasası da yaşanan enerji krizinden etkilendi. Biz de hem enerji krizinin etkilerini ortaya koymak hem de Türkiye'nin doğal gaz ve elektrikte konutlara uygulanan fiyat ortalamasını yakın ekonomiler üzerinden değerlendirmek adına bir tablo oluşturduk. Türkiye, tabloda yer alan ülkeler arasında konutta doğal gazı en uygun fiyata kullanan ülkeler arasında yer aldı. Özellikle Avrupa ülkelerinin tamamında hem elektrik hem de doğal gaz fiyatları Türkiye'den çok daha pahalıya sunuluyor.

DOĞAL GAZIMIZI GARANTİYE ALDIK

Avrupa'nın aksine uzun vadeli kontratlarla doğal gaz alımı sağlayan Türkiye'nin kontratlarında fiyatlar ortalama 6 ayda bir yenilendiği için küresel çaptaki enerji krizinin kısa süreli etkisi tam olarak Türkiye'ye yansımadı. Türkiye ise uzun vadeli kontratları sayesinde doğalgazı kilovatt/saati 0,16 dolardan yani dünya ortalaması olan 0,58'den daha ucuza sunuyor. Türkiye ayrıca, yazı dizisi kapsamında incelediğimiz 50 ülke içinde en uygun fiyata doğalgaz sunan yedinci ülke konumunda bulunuyor. Bunun yanısıra Türkiye, arz güvenliğini sağlamak için Rusya ve Azerbaycan ile anlaşırken, Azerbaycan'dan 2022 yılına kadar geçerli olmak üzere 11 milyar metreküp ilave doğal gaz almak konusunda anlaşma imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce gaz tedariğinde aksaklık yaşanmaması adına bu Azerbaycan ile ek tedarik anlaşması yaptıklarını söyledi.

DAHA UYGUN FİYAT

Ayrıca Türkiye'de konutlarda kullanılan doğal gaza yönelik BOTAŞ'ın sübvansiyonu bulunuyor. Bu sayede yüksek oranlı artışlar konut tüketicisine yansıtılmıyor. Türkiye yılda 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Bunun tamamına yakınını ithal ediliyor. İthal ettiğimiz doğal gazın yaklaşık üçte birini konutta kullanan Türkiye, 100 birimle ithal ettiği doğal gazı vatandaşa 24 liraya sunuyor, 76 lirasını ise devlet karşılıyor. Vatandaşlarına bin metreküp doğal gazı 150 dolara sunan Türkiye'nin yıl başından bu yana yaptığı sübvansiyon miktarı 50 milyar lirayı buldu. Avrupa ise herhangi bir sübvansiyon yapmadığı gibi; 2020'nin başında vatandaşlarına 115 dolara sattığı bin metreküp doğal gazın fiyatını geçen ay (Ekim 2021'de) 1100 dolara kadar çıkardı.

SAKARYA İLE DAHA DA UCUZLAYACAK

Bunun yanısıra yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarına hız veren Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı en aza indirme hedefiyle kararlı adımlarını sürdürüyor. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervin, karaya ulaştırılıp kullanıma sunulması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gazın 2023'te sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Bu milli hamle ile Türkiye'nin hem ithalatı azalacak, hem de vatandaşa daha ucuza doğal gaz sunma imkanı olacak.

Orhan Ünal

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#ekonomi# kovid# dalgası
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün
Marketlerin 5 litrelik yağ rafları boşaldı
Marketlerin 5 litrelik yağ rafları boşaldı
'Kamuoyunun asgari ücret beklentisi net 4 bin lira seviyesinde'
'Kamuoyunun asgari ücret beklentisi net 4 bin lira seviyesinde'
Karavanda talep artışı devam ediyor
Karavanda talep artışı devam ediyor
İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor
İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!

Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada yer alan kümülatif artış ibaresi nasıl anlaşılmalıdır?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmete ek puan uygulamasında ilk derece mahkemelerini kararlarını vermiş olup, şu aşamada istinaf kararlarını beklemek daha uygun olacaktır.
Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyagerlerin, 'kimya mühendisleri' ile aynı haklardan yararlanma talebi Danıştay'dan döndü!
Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Vefat eden memurun ikramiyesi hak sahiplerine hangi oranda ödenir?
Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Danıştay Sekizinci Dairesi, görev süresi uzatılmayarak ilişiği kesilen öğretim üyesi hakkında kamu yararından öte kişisel husumetin etkili olduğu gerekçesiyle işlemi iptal etti!
Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, babasına radyoterapi tedavisi için refakat eden ve refakat ettiğine dair sağlık kurulu raporu alan memura, refakat izni verilmemesi işleminde, mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığına karar verdi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki genç mühendis Erhan Demircioğlu, hidrojen teknolojisinde ana kalp olarak nitelendirilen mebranı emsallerinden 6 kat daha ucuz ve 6 kat daha fazla verimli olarak üretmeyi başardıklarını açıkladı. Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki enerji sistemleri mühendisi Erhan Demircioğlu, enerji sektörü için önemli bir buluşa imza attı.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (04-10)

Haftanın fırsat ürünleri (04-10)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri