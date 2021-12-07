Türk tarımının Silikon Vadisi kuruluyor

İzmir Ticaret Borsası (İTB), tarımsal üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini hedefleyen İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) ile tarımsal ürünlerin markalaşmasına ve tanıtımına katkı sağlayacak Gastronomi Projesi'ni hayata geçirdi. İTTM için İzmir Kalkınma Ajansı, Gastronomi Projesi kapsamında da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğine gidildiğini vurgulayan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, her iki projenin de 'Tarımın servetini dönüştürme' hedeflerine büyük katkı sağlayacağını, tarımı Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı ve kalkınması için en stratejik sektörlerden birisi olarak gördüklerini söyledi. Hayata geçirdikleri iki projenin de 'güç birliği' örneği olduğuna işaret eden Kestelli "Biz İTTM'yi kısaca 'Türk Tarımının Silikon Vadisi' olarak tanımlıyoruz. Türk tarımında, Silikon Vadisi'nin bilişim teknolojilerinde oluşturduğu büyük dönüşüme benzer bir etki oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

VERGİ AVANTAJI VAR

Tarım sektörünün rekabet gücünün artırılmasında ve karşı karşıya kaldığı sıkıntıların çözümünde dijital teknolojilerin kullanılması ve üreticilerin bu teknolojilere erişiminin sağlanmasının önemini vurgulayan Kestelli, dijital tarım teknolojilerinin geliştirilmesine imkan sağlayacak bir AR-GE ve girişimcilik ekosistemin oluşturulması gerektiğini vurguladı. İTTM'nin üreticilerle, tarımın dışında olup da bu sektöre yatırım yapmak isteyenleri bir araya getirecek bir ekosistemi oluşturacağını ifade eden Kestelli, İTTM'de yer alacak girişimcilerin sigorta prim desteği, gelir ve kurumlar vergisi istisnası gibi ciddi vergi avantajlarından faydalanacağını kaydetti.

BAŞLANGIÇ YATIRIMI 40 MİLYON LİRA

İTTM'nin tarım teknolojilerinin geliştiricileri ile bu çözümlerin kullanıcılarını bir araya getireceğine işaret eden Kestelli "Projemiz aynı zamanda Türkiye'nin ilk tarımda bilişim teknolojileri temalı teknoparkı olmaya da aday bir projedir. İTTM için toplam başlangıç yatırımımız yaklaşık 40 milyon lira olacak. İTTM'ye daha şimdiden 1,6 milyon liralık özel sektör finansmanını sponsorluk olarak elde ettik" dedi. İTTM'nin 4-5 yıl içinde 100 milyon doların üzerinde yatırım alacağı da ifade edildi. Girişimci kabulüne Ocak 2023'te başlayacak İTTM'ye ön kayıtlarla üye başvurusunun 120'ye ulaştığını anlatan Kestelli "Bizler, tarımsal teknoloji alanında çalışmaya devam eden veya çalışacak olan girişimci ve girişimci adayları, start-up'lar başta olmak üzere bütün paydaşlara İTTM ekosisteminde yer almaya davet ediyoruz" diye konuştu.

ÖNDER ÇELİK