TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer alacak
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Aralık 2021 07:00
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Söz konusu paylaşımda," Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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