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İğne ihtiyacını ortadan kaldıran 3D baskılı aşı

ABD'de yapılan çalışmalar sonucu iğne ihtiyacını ortadan kaldıran 3D aşı yaması geliştirildiği açıklandı. Bu yamanın insanların kendi başına uygulayabileceği kolaylıkta olduğu belirtildi.

Eklenme : 07 Aralık 2021 07:37
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İğne ihtiyacını ortadan kaldıran 3D baskılı aşı

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden, Stanford ve Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC) bilim adamları yaptıkları ortak çalışmalar ile 3D baskı aşı yaması geliştirdiklerini açıkladılar. Elde edilen 3D baskılı aşının insanların kendi başına uygulayabileceği kolaylıkta olduğu ve özel depolamaya gereksinim duymadığı bildirildi.

AMAÇ ACISIZ VE KAYGISIZ AŞI

Stanford Üniversitesi profesörü Joseph M. DeSimone, "Bu teknolojiyi geliştirirken, daha düşük dozlarda, acısız ve kaygısız bir şekilde aşıların daha hızlı küresel gelişimi için temel oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gelecek yıl şırınga tedariğinde küresel bir kıtlığın olabileceği konusunda uyardı.

UNC'de mikrobiyoloji ve immünoloji bölümünde araştırmacı olan Shaomin Tian ise, "Yaklaşımımız, performans ve maliyet açısından en iyi mikro iğneleri yapmak için bize çok sayıda tasarım serbestliği sağlıyor ve mikro iğneleri doğrudan 3D yazdırmamıza izin veriyor." dedi.

ŞIRINGA VE İĞNEYE İHTİYAÇ YOK

3D tekniğiyle yara bandına benzeyen ince bir yamanın üzerine yazdırılabilen aşının, yama üzerindeki mikro iğneler sayesinde derinin altına iletilebildiği, ayrıca bir şırınga ve iğneye ihtiyaç duyulmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, 3D tekniğiyle uygulanan aşının geleneksel iğneyle enjekte edilen aşıya göre daha fazla koruma sağlayabildiğini belirten bilim adamları, grip, kızamık, hepatit ve hatta Kovid-19 için mikro iğneli aşı yamaları oluşturulabileceğini kaydetti.

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#iğne ihtiyacı# 3d baskılı aşı
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