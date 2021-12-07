10 üniversite 364 personel almak için ilana çıktı
Malatya İnönü Üniversitesi ve 9 diğer üniversite çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı
İnönü Üniversitesi 158 sözleşmeli sağlık personeli alacak
İnönü Üniversitesi 158 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
İnönü Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı 64 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Dumlupınar Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi 40 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Trakya Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Hakkari Üniversitesi 25 sözleşmeli Büro ve Destek Personeli alacak
Hakkari Üniversitesi 25 sözleşmeli Büro ve Destek Personeli alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021Memurlarnet ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Hacı Bayram Veli Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021Memurlarnet ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı 6 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021Memurlarnet ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi 18 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021Memurlarnet ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 13 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021Memurlarnet ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi, Öğretim Elemanı, 14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021Memurlarnet ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz12 kamu kurumu 366 personel almak için ilana çıktı
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız