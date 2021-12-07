Başkent'te terör propagandasından 42 kişiye gözaltı kararı
Başkent'te terör propagandasından 42 kişiye gözaltı kararı
10 üniversite 364 personel almak için ilana çıktı
10 üniversite 364 personel almak için ilana çıktı
2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak
2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak
Milyonlar bekliyor: MTV'ye indirim gelebilir
Milyonlar bekliyor: MTV'ye indirim gelebilir
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Erdoğan'dan asgari ücret 4 bin TL olacak mı sorusuna cevap
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Stokçulara sert uyarı: Bedelini ağır ödeyeceksiniz!
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
Evlilik ve ayrılık sonrası sosyal haklara yönelik merak edilen sorular
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
İBB'nin kiraladığı lüks araçlar Sayıştay'a takıldı!
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
Kavcıoğlu: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
İşte Erdoğan'ın istediği zamlı asgari ücret
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak

Saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından açıklama yapılacak. 2022 asgari ücret zammının önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken, yeni zam ile birlikte birçok kesimin gelir ve ödemeleri de değişecek.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 07 Aralık 2021 08:05
Yazdır
2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak

Asgari ücret zammı için kritik görüşme bugün gerçekleşecek. İkinci tur görüşmelerine Türk-İş ev sahipliği yapacak. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılacak ikinci toplantıda; Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıkacak.

Erdoğan konuştu asgari ücrete yüzde 30 zam beklentisi arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan'ın toplantıda, "asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istediği" belirtildi. Erdoğan dün Katar ziyareti öncesi 4 bin lira sorusuna gülerek yanıt vermesi de beklentileri artırdı.

'Asgari ücret ne kadar olmalı?' anket sonuçları

İlk toplantıda Bakan Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili yapılan araştırmayı paylaşmıştı:

- Katılımcıların yüzde 34'ü 'yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna, '3 bin 501 ile 3 bin 750 lira arasında' cevabını vererek en yüksek oranı oluşturdu

- Bu rakamı yüzde 19,3 ile '3 bin 251 lira ile 3 bin 500 lira arasında olmalı' diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de '3 bin 751 ile 4 bin lira arasında olmalı' diyenler izledi.

- 'Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü 'evet' yanıtını verirken yüzde 25,7'si ise 'hayır' yanıtını verdi.

Asgari ücrete vergi ayarı

Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak.

AGİ, işsizlik maaşı, yaşlılık aylığı, iş göremez ödeneği de artacak

Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

KAPAT [X]

Şu anda asgari ücret net 2 bin 825 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#yeni asgari# ücreti
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?
'Uzman öğretmenlikte kontenjan sınırlaması olmayacak'
'Uzman öğretmenlikte kontenjan sınırlaması olmayacak'
Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu
Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu
Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde
Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde
Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?
Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?
Bakan Yanık: Ek ödemeyi yüzde 90'a çıkarmak için yazı yazdık
Bakan Yanık: Ek ödemeyi yüzde 90'a çıkarmak için yazı yazdık

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!

Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada yer alan kümülatif artış ibaresi nasıl anlaşılmalıdır?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmete ek puan uygulamasında ilk derece mahkemelerini kararlarını vermiş olup, şu aşamada istinaf kararlarını beklemek daha uygun olacaktır.
Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyagerlerin, 'kimya mühendisleri' ile aynı haklardan yararlanma talebi Danıştay'dan döndü!
Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?

Vefat eden memurun ikramiyesi hak sahiplerine hangi oranda ödenir?
Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Danıştay Sekizinci Dairesi, görev süresi uzatılmayarak ilişiği kesilen öğretim üyesi hakkında kamu yararından öte kişisel husumetin etkili olduğu gerekçesiyle işlemi iptal etti!
Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, babasına radyoterapi tedavisi için refakat eden ve refakat ettiğine dair sağlık kurulu raporu alan memura, refakat izni verilmemesi işleminde, mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığına karar verdi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki genç mühendis Erhan Demircioğlu, hidrojen teknolojisinde ana kalp olarak nitelendirilen mebranı emsallerinden 6 kat daha ucuz ve 6 kat daha fazla verimli olarak üretmeyi başardıklarını açıkladı. Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki enerji sistemleri mühendisi Erhan Demircioğlu, enerji sektörü için önemli bir buluşa imza attı.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Omicron'da 'olağan dışı' semptom!

Omicron'da 'olağan dışı' semptom!

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken varyantı tespit eden doktor virüste görülen yeni 'olağan dışı' semptomu açıkladı.