2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak

Asgari ücret zammı için kritik görüşme bugün gerçekleşecek. İkinci tur görüşmelerine Türk-İş ev sahipliği yapacak. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılacak ikinci toplantıda; Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıkacak.

Erdoğan konuştu asgari ücrete yüzde 30 zam beklentisi arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan'ın toplantıda, "asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istediği" belirtildi. Erdoğan dün Katar ziyareti öncesi 4 bin lira sorusuna gülerek yanıt vermesi de beklentileri artırdı.

'Asgari ücret ne kadar olmalı?' anket sonuçları

İlk toplantıda Bakan Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili yapılan araştırmayı paylaşmıştı:

- Katılımcıların yüzde 34'ü 'yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna, '3 bin 501 ile 3 bin 750 lira arasında' cevabını vererek en yüksek oranı oluşturdu

- Bu rakamı yüzde 19,3 ile '3 bin 251 lira ile 3 bin 500 lira arasında olmalı' diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de '3 bin 751 ile 4 bin lira arasında olmalı' diyenler izledi.

- 'Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü 'evet' yanıtını verirken yüzde 25,7'si ise 'hayır' yanıtını verdi.

Asgari ücrete vergi ayarı

Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak.

AGİ, işsizlik maaşı, yaşlılık aylığı, iş göremez ödeneği de artacak

Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Şu anda asgari ücret net 2 bin 825 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.