Ebe ile kızı mesai arkadaşı oldu

Yalova Devlet Hastanesine yaklaşık 2.5 ay önce atanan pratisyen hekim Aysima Karabulut (24), aynı sağlık kuruluşunda yıllardır ebelik yapan annesi Mine Söyler'le (47) mesai arkadaşı oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Dr. Aysima Karabulut, annesinin çalıştığı hastaneye 15 Eylül'de atandıktan sonra acil serviste çalışmaya başladı.

Dördüncü doz Kovid-19 aşısı annesi tarafından yapılan Karabulut, çocukluk hayalini gerçekleştirerek doktor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Çocukluğunda annesinin yanına geldiğinde sağlıkçı olmayı kendisine hedef seçtiğini belirten Karabulut, "İnsanlar beraber çalıştığımızı duyduklarında seviniyor. Bilmediğim, uzak bir yerde mesleğe başlamak daha zor olurdu. Burada oturmam ve annemden dolayı benim için çok iyi oldu. Daha kolay adapte oldum diyebilirim" dedi. Karabulut, hayatının her döneminde desteklerini esirgemediği için annesine teşekkür etti.

Yalova Devlet Hastanesinde 28 yıldır ebelik yapan Mine Söyler de çocukları küçük yaşlardayken eşinden ayrıldığını, tek başına büyüttüğü kızının doktor, oğlu Faruk Karabulut'un diyetisyen olmasıyla ayrı bir mutluluk yaşadığını dile getirdi. Söyler, "Zorluklar yaşadık fakat sonuçta çok güzel bir şey geçti elimize. Gurur verici bir durum. Kızımı beyaz önlüğüyle hastane koridorlarında ilk gördüğünde gözyaşlarını tutamadım" dedi.