'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonuyla vurdu
Röportaj sırasında kendisinden telefonunu göstermesini isteyen adama sinirlenen genç adama telefonu ile vurdu.
Kaynak : Cumhuriyet
Eklenme : 07 Aralık 2021 08:42
'Sade Vatandaş' isimli Youtube kanalı bir röportaj gerçekleştirdi.
Röportaj sırasında bir vatandaş, Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken kendisinden telefonunu göstermesini istediği yaşlı bir adamın ağzına telefonuyla vurdu.
O anlar sosyal medyada büyük etkileşim aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız