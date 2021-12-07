Halk 'asgari ücret' talaplerini konuştu: En az 5 bin olmalı!

Siyasi partiler ve sendikalar asgari ücret taleplerini tek tek açıkladı. Enflasyon oranına ve zamlara göre 5 bin ile 6 bin rakamları arasında talepler değişirken, ortak talep asgari ücretin vergiden muaf tutularak belirlenmesi gerektiği oldu. Geçtiğimiz hafta görüşmelerine başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun anket sonuçlarına göre ise 3 bin 500 ile 3 bin 750 olması gerektiği anketti öne çıktı. Bugün ikincisi gerçekleyecek olan görüşmeden önce halkın asgari ücret taleplerini sorduk.

"BİR MEMUR SİMİDİ OLMUŞ 3 BUÇUK"

Bir vatandaş, "Asgrari ücret 5'in üstünde olmalı diye düşünüyorum.Mutsuz. Her şey ateş pahası, başka ne diyeyim görünen köy kılavuz istemez. Gördüğünüz memur simidi bile olmuş 3 buçuk" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş ise asgari ücretin 5 bin lira olaması gerektiğini söyleyerek, " Bir teneke yağ 120 lira, bir paket çay 40 lira olmuş, şimdi ekmek eskiden aslanın ağzındaydı şimdi midesinde ağzında değil" ifadelerini kullandı.