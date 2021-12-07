Düğünde damada pompalı tüfek taktılar

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğünde tepki çeken bir olay yaşandı.

Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi.

Merasim sunumunu yapan kişinin, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" demesi de dikkat çekti. Pompalı tüfek takımıyla salondakiler alkış yağmuru tuttu.

Damat ve arkadaşları pompalı tüfekle fotoğraflar çektirirken, gelinin gülmediği ve suratının asıldığı da fark edildi.

Söz konusu fotoğraflar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.