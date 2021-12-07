2 yıl sonra projeden vazgeçilip, kamulaştırma bedeli geri istendi

5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek
5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek
'Erdoğan erken davranarak, her türlü riski göze aldı'
'Erdoğan erken davranarak, her türlü riski göze aldı'
KİT'lerin 2022 yılı personel alım usulleri belirlendi
KİT'lerin 2022 yılı personel alım usulleri belirlendi
Marketlerin 5 litrelik yağ rafları boşaldı
Marketlerin 5 litrelik yağ rafları boşaldı
Halk 'asgari ücret' talaplerini konuştu: En az 5 bin olmalı!
Halk 'asgari ücret' talaplerini konuştu: En az 5 bin olmalı!
2022'de ekmek 5-6 lira olacak! Çiftçi dertli
2022'de ekmek 5-6 lira olacak! Çiftçi dertli
Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yansıyacak?
Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yansıyacak?
Başkent'te terör propagandasından 42 kişiye gözaltı kararı
Başkent'te terör propagandasından 42 kişiye gözaltı kararı
10 üniversite 364 personel almak için ilana çıktı
10 üniversite 364 personel almak için ilana çıktı
2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak
2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak
Milyonlar bekliyor: MTV'ye indirim gelebilir
Milyonlar bekliyor: MTV'ye indirim gelebilir
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Oto pazarında satış korkusu! 'Korkudan araba satamıyorum'
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan 'kur' açıklaması
Ana sayfaHaberler Yaşam

2 yıl sonra projeden vazgeçilip, kamulaştırma bedeli geri istendi

RİZE'de, yol yapımı için acele kamulaştırılma kararı alınan, 6 katlı ve 24 daireli Gazi Apartmanı sakinlerinin çoğu, ödenen 110 bin TL ile 160 bin TL arasındaki bedellerle yeni daire aldı. Kimi borçlarını ödedi kimi ise kiraya çıkıp iş kurdu ancak Karayolları, projede değişikliğe gidip binanın yıkımı ve kamulaştırılmasından vazgeçince hak sahiplerine ödenen bedeller geri istendi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Aralık 2021 10:06
Yazdır
2 yıl sonra projeden vazgeçilip, kamulaştırma bedeli geri istendi

Hesabına yatırılan 140 bin TL'nin üzerine kredi çekerek daire aldığını söyleyen Cemal Erdem, "2 yıl sonra kamulaştırmadan vazgeçildiğini söyleyip, yatırılan parayı bizden geri istiyorlar. Vermezsek icra ve faizi ile alacaklar. Şaka gibi bir olay yaşıyoruz" dedi. Rize Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe de "Kamulaştırmada yanlış, hatalı işlemler yapılabiliyor. Bunların mutlaka düzenlenmesi, denetlenmesi gerekir" diye konuştu.

Yeniköy Mahallesi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapımı planlanan yola engel oluşturduğu için 2019 yılının Aralık ayında 6 katlı, 24 daireli Gazi Apartmanı için 'acele kamulaştırma' kararı alındı. Binadaki hak sahipleri hesaplarına yatırılan 110 bin TL ile 160 bin TL arasında bedellerle kredide çekerek yeni daire aldı. Kimi borçlarını ödedi kimi ise kiraya çıkıp iş kurdu ancak Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü, 24 Mart 2021'de projede değişikliğe giderek, binanın yıkımı ve kamulaştırılmasından vazgeçti, hak sahiplerine ödenen bedelleri geri istedi. Karar, ekim ayında resmi yazıyla taraflara bildirildi.

'PROJEDE DARALTMA YAPILACAK, KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇİLDİ'

Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nce apartman sakinlerine gönderilen yazıda, "Daraltma kararı ile taşınmazın tamamının kamulaştırılmasından vazgeçilmiş olması nedeni ile acele kamulaştırma kararı ile tarafınıza ödenen bedelin, yazının tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idaremiz alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili için aleyhinize icra takibi yapılacaktır" denildi.

'BU PARAYI NE İLE ÖDEYECEĞİM?'

Hesabına yatırılan 154 bin TL kamulaştırma bedelini kullandığını belirten Hayrullah Kart, "2019 yılında dairemi aldım, oturmaya başladım. 6 ay sonra kamulaştırma kararı alındı. Hesabıma 154 bin TL para yatırılarak evden çıkmamızı istediler. 260 bin TL'ye aldığım evime 154 bin TL para verdiler. Bu parayla kalan kredisini ödedim. Şimdi de 'kamulaştırmadan vazgeçtik, 10 gün içerisinde parayı geri ödeyin' diyorlar. Bu parayı ne ile ödeyeceğim? Biz mağdur olduk" dedi.

'ŞAKA GİBİ BİR OLAY'

Hesabına yatan 140 bin TL ile üzerine kredi çekerek daire aldığını söyleyen Cemal Erdem de "145 metrekare dairem var. 2019 yılında kamulaştırma oldu. Hesabıma 140 bin TL para yattı. Yatan parayla birlikte kredi de çekip Samsun'dan daire aldım. 2 sene sonra kamulaştırmadan vazgeçildiğini söyleyip, yatırılan parayı bizden geri istiyorlar. 10 gün içerisinde parayı vermezsek icra ve faizi ile alacağız dediler. Şu anda bunu geri ödeme şansım yok. Evim ipotekli onu da satamam. Şaka gibi bir olay yaşıyoruz. Burada hepimiz mağduruz, yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

'EN ÇOK KAMULAŞTIRMA DAVASI RİZE'DE'

Rize'de kamulaştırma ile ilgili problemlerin, kentteki yatırımların başlaması ile yoğunlaştığını belirten Baro Başkanı avukat Ümit Peçe, 300-350 bin TL değerindeki dairenin 200 bin TL'ye kamulaştırıldığını söyledi. Yasadan kaynaklı sıkıntılar olduğunu kaydeden Peçe, şöyle konuştu:

"İlgili yasada kamulaştırmanın prensipleri ortaya konulmuş. Bunlar 81 ilin 75'inde uygulanması halinde bir mağduriyet ortaya çıkarmıyor olabilir ancak arazi kıtlığı nedeniyle bu yasanın bu şekliyle uygulanması Rize özelinde ciddi sorunlar yaratıyor. Davalarım başlaması ve bitmesi 5 yıllık bir süreç alıyor ve önemli mağduriyetler yaşanıyor. Bu mağduriyetlerin yaşanması ve yaşatılmasının arzu edildiğini hiç düşünmüyorum. Dolayısıyla eğer böyle bir mağduriyet varsa nasıl ki bu yatırımlar yapılıyorsa bu mağduriyetlerin de bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çözümü de kamulaştırma yasasında değişiklik yapılması. Rize özelinde bir yasa değişikliği yapılsın diyemeyiz ancak yapılacak olan yasa değişikliği diğer illeri etkilemeyecekse ki etkilemesi mümkün değil o zaman Rize'nin de düşünülmesi gerekir. Bu kadar kamu yatırımı yapılıyorsa kamu için yapılıyorsa o zaman kamunun da menfaatini düşünülmesi gerekir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün en çok kamulaştırma yaptığı, en çok da dava açtığı illerin başında Rize'nin geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an Rize ile ilgili mahkemelerde derdest durumda 900'e yakın kamulaştırma davası devam etmektedir."

'KAMULAŞTIRMA YASASI DÜZENLEMELİ'

Arazi sıkıntısı nedeniyle Rize'de arsa fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyen Peçe, "Emsal satışlar çoğunlukla bulunuyor ancak birçok yerde de emsal taşınmazlar bulunamamaktadır. Bulunan emsallerde maalesef özellikle tapudaki alım satım ücretlerinin yüksekliği nedeniyle gerçek değerler üzerinden düzenlenmemektedir. Vatandaş o vergiden kaçınmak için gerçek değeri satışlarda göstermemekte, gerçek değerin yarısını göstermektedir. Bu nedenle bu emsallerde gerçeğe asla uygun düşmemektedir. Bunların üzerine yapılan hesaplar ve bu hesapların üzerine mahkemenin kurduğu hükümde vatandaşı mağdur etmektedir. Biz kamulaştırma yasasında mutlaka bir düzenlemenin yapılması gerektiğini, bu düzenleme ile sadece emsal taşınmaz değerlerinin değil, emlak ofislerinden alınacak değerlendirmelerin, görüşlerinde bu hesaba katılmasını, bilirkişi raporlarının bunların dikkate alınarak tanzim edilmesini talep ediyoruz. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilimizdeki kamulaştırmaların vatandaşı mağdur etmeden başarı ile sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi.

'ÖNCE KAMULAŞTIRILDI SONRA VAZGEÇİLDİ'

KAPAT [X]

Rize'de kamulaştırma ile ilgili ciddi mağduriyetler yaşandığını belirten Baro Başkanı Peçe, "Yeniköy Mahallesi'nde bir kamulaştırma dosyasında kamulaştırılıp acele kamulaştırma bedeli ödenip binasından tahliye olanlara bu süreçte kamulaştırmadan vazgeçildiği için 'Kamulaşmadan vazgeçilmiştir vazgeçildiği için artık binanıza geri dönebilirsiniz, ödemiş olduğumuz kamulaştırma bedelini de faizi ile birlikte sizlerden istiyoruz' şeklinde bir yazı gönderilmiştir. Acele kamulaştırma değeri dediğimiz gerçek değerin altında olan bedel kişilere ödenmiş, ödenen bedel ile vatandaş gidip ciddi bir kredi yükünün altına girip daire satın almış ve bu borcunu öderken 'Kamulaşmadan vazgeçtik, borcunuzu ödeyin' şeklinde taleplerle maalesef gelebiliyor. Yanlış, hatalı işlemler yapılabiliyor. Bunların mutlaka düzenlenmesi, denetlenmesi gerekir" dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#2 yıl# sonra projeden
Soylu'dan kanserden vefat eden Jandarma görevlisine başsağlığı mesajı
Soylu'dan kanserden vefat eden Jandarma görevlisine başsağlığı mesajı
İmamoğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
İmamoğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
Gökçek ve CHP'li Ali Mahir başarır sosyal medyada tartıştı
Gökçek ve CHP'li Ali Mahir başarır sosyal medyada tartıştı
Halk 'asgari ücret' talaplerini konuştu: En az 5 bin olmalı!
Halk 'asgari ücret' talaplerini konuştu: En az 5 bin olmalı!
CNN Türk sunucusu görevinden ayrıldı
CNN Türk sunucusu görevinden ayrıldı
Düğünde damada pompalı tüfek taktılar
Düğünde damada pompalı tüfek taktılar

Bu Habere Tepkiniz

Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?
Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?
Memurların emeklilik yaşı 'e-devlet'te farklı SGK'nın HİTAP bölümünde farklı çıkabilir mi?
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor
Görevlerini büyük bölümünü gece icra eden çarşı ve mahalle bekçileri, beraber görev yaptıkları emniyet personeli gibi yıpranma hakkı talep ediyor
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada yer alan kümülatif artış ibaresi nasıl anlaşılmalıdır?
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay
BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?
Zorunlu hizmete ek puan uygulamasında ilk derece mahkemelerini kararlarını vermiş olup, şu aşamada istinaf kararlarını beklemek daha uygun olacaktır.
Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?
Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?
Kimyagerlerin, 'kimya mühendisleri' ile aynı haklardan yararlanma talebi Danıştay'dan döndü!
Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?
Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?
Vefat eden memurun ikramiyesi hak sahiplerine hangi oranda ödenir?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'
Pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'
İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğünde, damada kırmızı kurdeleyle pompalı tüfek takıldı.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Omicron'da 'olağan dışı' semptom!
Omicron'da 'olağan dışı' semptom!
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken varyantı tespit eden doktor virüste görülen yeni 'olağan dışı' semptomu açıkladı.