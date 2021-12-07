Ünlü oyuncu yardımcı arıyor: 6 gün, günde 12 saat çalışacak! Ücret ise...
Oyuncu Celil Nalçakan, aradığı yardımcıyı bulabilmek için harekete geçti...Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak!
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Aralık 2021 10:50
Nalçakan, iş ilanını sosyal medya hesabında paylaştı ve kriterlerini sıraladı...
Haftada 6 gün,günde 12 saat çalışacak sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5500TL'dir.'
Ünlü oyuncu son olarak ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de rol almıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız