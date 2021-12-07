ABD'de 900 çalışan zoom üzerinden işten çıkartıldı

ABD'li mortgage firması Better'ın CEO'su Vishal Garg geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Zoom üzerinden gerçekleştirilen bir seminer sırasında şirketin iş gücünün %9'unun kovduğunu açıkladı. 900'ün üzerinde çalışan Noel tatilinden hemen önce işsiz kaldıklarını bilgisayar başında öğrendi. Hristiyanların kutsal Noel Bayramı öncesinde CEO'nun böyle bir kararı çalışanlarına Zoom toplantısı üzerinden açıklaması ABD basının tepkisini çekti.

CNN Business'ın haberine göre Garg, söz konusu açıklamasında, "Eğer bu çağrıya dahilseniz, işten çıkarılan şanssız grubun bir parçasısınız demektir. Buradaki işiniz derhal sona erdiriliyor" ifadelerine yer verdi.

Garg çağrı sonrasında insan kaynakları biriminden sosyal yardımlar ve kıdem tazminatı konusunda e-posta beklemelerini söyledi.

Better Baş Mali Sorumlusu Kevin Ryan CNN Business'daki açıklamasında, "Özellikle yılın bu zamanlarında çalışanları işten çıkarmak iç karartıcı bir durum. Ancak gelişen mortgage pazarı bizi giderek daha fazla ofansif hareket etmeye güçlendirilmiş bir bilanço ve azaltılmış ve daha odaklı bir işgücüne zorladı" açıklamasında bulundu.

Garg, işten çıkarmaların ardındaki sebep olarak piyasa verimliliği, performans ve üretkenliği gösterdi. Fortune'un haberine göre, Garg daha sonra çalışanlarını verimsiz davranmakla ve günde sadece iki saat çalışarak, meslektaşlarından ve müşterilerinden "çalmakla" suçladı.

Habere göre, Garg soğuk bir ortamda ve kısa süren görüşmenin kalanında, "Bunu kariyerim boyunca ikinci kez yapıyorum ve yapmak istemiyorum. En son bunu yaptığımda ağlamıştım" ifadelerine yer verdi.

Forbes'un şirket personeli üzerinden elde ettiği e-posta'ya göre, Garg daha önce de şirketinde bu gibi tartışmalara dahil olmuştu. CEO bir personeline gönderdiği e-posta mesajında büyük harflerle, çok yavaş oldukları gerekçesiyle yakışıksız ibareler kullanmıştı. Garg personeline art arta üç kez büyük harflerle hemen durmalarını ve kendisini rezil ettiğini yazmıştı.

Daily Beast, Ağustos ayında Garg'ın en "sadık" çalışanlarından birinin, diğer çalışanlarla karşılaştırılamayacak ölçekte değeri hemen alınabilecek milyonlarca dolar değerinde hisse senedi opsiyonu gibi büyük avantajlar elde ettiğini bildirdi. Söz konusu çalışan da sonra şirket içi zorbalık nedeniyle idari izne çıkarıldı.