İnek sağarak güçlendirdiği bileğiyle dünya üçüncüsü oldu

BTK işçilerine yüzde 20 ila yüzde 70 arası zam yapılacak
BTK işçilerine yüzde 20 ila yüzde 70 arası zam yapılacak
Amiraller emir komuta dışında hareket edilmesini hedeflemiş
Amiraller emir komuta dışında hareket edilmesini hedeflemiş
5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek
5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek
'Erdoğan erken davranarak, her türlü riski göze aldı'
'Erdoğan erken davranarak, her türlü riski göze aldı'
KİT'lerin 2022 yılı personel alım usulleri belirlendi
KİT'lerin 2022 yılı personel alım usulleri belirlendi
Marketlerin 5 litrelik yağ rafları boşaldı
Marketlerin 5 litrelik yağ rafları boşaldı
Halk 'asgari ücret' talaplerini konuştu: En az 5 bin olmalı!
Halk 'asgari ücret' talaplerini konuştu: En az 5 bin olmalı!
2022'de ekmek 5-6 lira olacak! Çiftçi dertli
2022'de ekmek 5-6 lira olacak! Çiftçi dertli
Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yansıyacak?
Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yansıyacak?
Başkent'te terör propagandasından 42 kişiye gözaltı kararı
Başkent'te terör propagandasından 42 kişiye gözaltı kararı
10 üniversite 364 personel almak için ilana çıktı
10 üniversite 364 personel almak için ilana çıktı
2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak
2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak
Milyonlar bekliyor: MTV'ye indirim gelebilir
Milyonlar bekliyor: MTV'ye indirim gelebilir
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Sıfır otoda taahhütlü satış dönemi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik! Ak Parti sıraları Şentop'u sinirlendirdi
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Bakanlıktan 'sahte indirim' uyarısı: Dikkatle yaklaşılmalı
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Sayıştay: Kamuya ait şirket personeline özel sigorta yaptırılamaz
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Rüşvetten tutuklanan başkanın yerine yeni başkan seçildi
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Erdoğan'dan asgari ücreti soran muhabire: Beni sıkıştırıyorsun
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
Çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk tutuklandı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
MEB en geniş yardımcı kaynak setini yayımladı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

İnek sağarak güçlendirdiği bileğiyle dünya üçüncüsü oldu

Diyarbakır'da 12 yaşından bu yana hayvancılıkla uğraşan ailesine destek olan, 3 yıl önce yeteneği beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen 19 yaşındaki milli sporcu Gülçin Altınay, katıldığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı- Altınay:"Önümde bir şampiyona var. Kollarımın daha da güçlenmesi için inek sağmaya devam edeceğim"- Antrenörü Rıdvan Durmaz:"Hikayemiz ahırda inek sağımından başladı, dünya şampiyonasına uzandı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Aralık 2021 11:21
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Diyarbakır'da çocuk yaştan bu yana inek sağarak bileğini güçlendiren ve 3 yıl önce yeteneği keşfedilen milli sporcu Gülçin Altınay, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Dicle ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan ailesine 12 yaşından bu yana inek sağarak destek olan Altınay, bu sayede bileklerini güçlendirdi. Altınay, yaklaşık 3 yıl önce yeteneğini keşfeden okuldaki beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle bilek güreşiyle ilgilenmeye başladı.

Kendi kategorisinde girdiği çeşitli müsabakalarda elde ettiği başarıların ardından Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci olan Altınay, milli formayla katıldığı Romanya'nın başkenti Bükreş'te 27-28 Kasım'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altı genç kızlar 60 kilogram sağ kolda üçüncülük elde ederek, bronz madalyanın sahibi oldu.

Altınay, AA muhabirine, 11. sınıfta okurken beden eğitimi öğretmeninin teşvik etmesiyle bilek güreşi branşıyla tanıştığını belirterek, katıldığı sınıflar ve okullar arası ile Türkiye müsabakalarında çeşitli dereceler elde ettiğini söyledi.

Son olarak katıldığı Dünya Bilek Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü olduğunu anlatan Altınay, başarısında inek sağmanın büyük payı olduğunu aktardı.

Altınay, çocukluğundan bu yana hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım ettiğini, ahır temizlemenin yanı sıra annesine yardım etmek için günde iki defa inek sağdığını anlatarak, "Güne doğal antrenman olarak inekleri sağmak ve altlarını temizlemekle başlıyorum." dedi.

Teknik, taktik ve masa antrenmanı yaptığını Altınay, inek sağmayı sürdürdüğü için kollarının güçlendiğini, bunun yanında antrenman da yapınca kol kaslarının daha çok güçlendiğini söyledi.

- "İnek sağmaya devam edeceğim"

Altınay, ilk zamanlarda severek yapmadığı, bir dezavantaj olarak gördüğü inek sağmayı, elde ettiği başarıların ardından bir avantaj olarak görmeye başladığını kaydetti.

"Katıldığım müsabakada şampiyonluğu kıl payı kaçırdım ama bir daha ki şampiyonada ülkeme dünya şampiyonluğunu getireceğim. Önümde bir şampiyona var. Kollarımın daha da güçlenmesi için inek sağmaya devam edeceğim. Hem sporuma çok katkısı oluyor hem de anneme yardımcı oluyorum." diyen Altınay, hocalarına ve ailesine gurur yaşattığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

- "Hedefimiz dünya şampiyonu olmak"

Altınay'ın antrenörü Rıdvan Durmaz da ilçede bilek güreşini sevdirdiğini, bu branşın son yıllarda popüler olmaya başladığını belirtti.

Dünya şampiyonasına 29 ülkeden sporcuların katıldığını ve sporcularından Altınay'ın 3'üncü, Helin Tuna'nın da 4'üncü olduğunu anlatan Durmaz, "Böyle büyük bir başarıyla ilçeye döndüğümüzden çok mutluyuz. Daha fazla sporcuyla, kızlarımızla daha güzel başarılar elde edip ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi sevindireceğiz." diye konuştu.

Durmaz, ilçede tarım ve hayvancılığın yaygın olduğunu, kız çocukların hem hayvancılık hem de tarla işlerinde ailelerine yardım ettiğini dile getirerek, "Bu da sporcularımız için bir avantaj. Bunun bir örneği de Gülçin oldu. Hikayemiz ahırda inek sağımından başladı, dünya şampiyonasına uzandı. Daha iyi dereceler elde edeceğiz. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Gülçin'in inek sağımı yaptığı, tarlada ailesine yardım ettiği için kasları gelişmişti. Bunun farkına vardık. Bilek güreşinde de bu kaslar önemli. Buna teknik ve taktik ekleyerek güzel sonuçlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

KAPAT [X]

Dünya şampiyonasında 70 kilo genç kızlar sol kolda 4'üncü olan Helin Tuna ise ilk defa katıldığı müsabakada başarısından memnun olduğunu ancak hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Başarısından etkilenen kız çocuklarının söz konusu branşa ilgi duymaya başladığını anlatan Tuna, "Dicle'nin demir bilek kızları olarak önce Türkiye daha sonra dünya şampiyonasında inşallah dereceler elde edip, adımızı her yere duyuracağız." şeklinde konuştu.

- İlçedeki kız çocuklarına örnek oldular

9. sınıf öğrencisi Gizem Aktan, Gülçin Altınay'ın başarısından etkilenerek bilek güreşine ilgi duyduğunu ve bu branşla ilgilenmeye başladığını anlatarak, "Çok heyecan verici ve eğlenceli bir spor dalı. Hedefim ilk olarak okullar arası, sonra Türkiye, sonra da dünya birinciliği elde etmek." dedi.

Rojin Sabır adlı 9. sınıf öğrencisi de Altınay'ın başarısından sonra "Neden ben de başarılı olmayayım?" diyerek bu sporla ilgilenmeye başladığını, okullar arası müsabakalara hazırlandığını aktardı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#bilek güreşi# Diyarbakır# Gülçin Altınay# inek sağımı
Kaymakamdan boya sandığı hediyesi: Tepkiler sonrası kaldırıldı
Kaymakamdan boya sandığı hediyesi: Tepkiler sonrası kaldırıldı
'Aşılı, aşısız herkese izolasyon uygulanmalı'
'Aşılı, aşısız herkese izolasyon uygulanmalı'
Bilim Kurulu üyesi Kara'dan hatırlatma dozunda Turkovac tavsiyesi
Bilim Kurulu üyesi Kara'dan hatırlatma dozunda Turkovac tavsiyesi
16 yaşındaki çocuk kalbine yenildi
16 yaşındaki çocuk kalbine yenildi
Sosyal medyadaki paylaşımlara inanıp aşı olmadı, 4 gündür hastanede yatıyor
Sosyal medyadaki paylaşımlara inanıp aşı olmadı, 4 gündür hastanede yatıyor
'Henüz doğmamış nesillerin haklarını koruyacak sistemler inşa etmeliyiz'
'Henüz doğmamış nesillerin haklarını koruyacak sistemler inşa etmeliyiz'

Bu Habere Tepkiniz

Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?
Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?
Memurların emeklilik yaşı 'e-devlet'te farklı SGK'nın HİTAP bölümünde farklı çıkabilir mi?
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor
Görevlerini büyük bölümünü gece icra eden çarşı ve mahalle bekçileri, beraber görev yaptıkları emniyet personeli gibi yıpranma hakkı talep ediyor
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada yer alan kümülatif artış ibaresi nasıl anlaşılmalıdır?
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay
BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?
Zorunlu hizmete ek puan uygulamasında ilk derece mahkemelerini kararlarını vermiş olup, şu aşamada istinaf kararlarını beklemek daha uygun olacaktır.
Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?
Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?
Kimyagerlerin, 'kimya mühendisleri' ile aynı haklardan yararlanma talebi Danıştay'dan döndü!
Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?
Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır?
Vefat eden memurun ikramiyesi hak sahiplerine hangi oranda ödenir?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'
Pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'
İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğünde, damada kırmızı kurdeleyle pompalı tüfek takıldı.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Omicron'da 'olağan dışı' semptom!
Omicron'da 'olağan dışı' semptom!
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken varyantı tespit eden doktor virüste görülen yeni 'olağan dışı' semptomu açıkladı.