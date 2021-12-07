Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çalışanı kazada hayatını kaybetti

Eceabat'tan Gelibolu ilçesi istikametine seyreden Celil Koray Tosun idaresindeki 17 GF 532 plakalı motosiklet, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpıp devrildi.

Kazada sürücü Celil Koray Tosun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tosun'un evli ve bir çocuk babası olduğu, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görev yaptığı öğrenildi.