Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çalışanı kazada hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Aralık 2021 12:04
Eceabat'tan Gelibolu ilçesi istikametine seyreden Celil Koray Tosun idaresindeki 17 GF 532 plakalı motosiklet, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpıp devrildi.
Kazada sürücü Celil Koray Tosun, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tosun'un evli ve bir çocuk babası olduğu, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görev yaptığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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