Ali Yalçın'dan AK Parti Grup Başkanvekili'ne ziyaret
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın TBMM'de AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ı ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Aralık 2021 12:10
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ı ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti.
Ali Yalçın ziyareti sosyal medyadan duyurdu:
TBMM Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı Ziyaret Ettik.
Başta sağlık çalışanları olmak üzere,kamu görevlilerinin özlük ve ekonomik durumlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk.
İlgileri için Sn.Yılmaz ve Sn.Elitaş'a teşekkür ediyoruz.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız