Eskişehir'de kent çöplüğünde bulunan bebeğin kafa travmasından öldüğü belirlendi

Eskişehir'de geçen ay kent çöplüğünde ölü bulunan yeni doğmuş kız bebeğin cenazesi defnedildi.

Kentte bir konteynere atıldıktan sonra çöplüğe taşındığı tahmin edilen cenaze, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından bebeğin DNA'sının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tekrar aynı hastaneye taşınıp yasal olarak 15 gün bekletilen cenazeyle ilgili herhangi bir yakınının başvuru yapmaması üzerine defin için çalışma başlatıldı.

Gerekli işlemlerin tamamlanması sonrasında bebeğin cenazesi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde cenaze arabasına konularak Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki Asri Mezarlık'ta çocuk mezarlarının bulunduğu bölüme getirildi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen minik kız bebeğin cenazesi, baş tahtasına "169" numarası yazılarak mezarlık görevlilerince toprağa verildi.

- Bulunduktan 2 gün önce ölmüş

Bebeğin otopsisinde ilk değerlendirmede, canlı olarak dünyaya geldiği ve kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği, ayrıca bulunduğu tarihten 2 gün önce öldüğü tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma da sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent merkezinden bölgeye çöp taşıyan kamyonlar ile atık toplama alanlarının yanı sıra göbek bağı kesilmiş, ölü bulunan bebeğin anne ve babasının tespiti için çalışma yürütüyor.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki çöplüğün geri dönüşüm bandında 12 Kasım'da bulunan yeni doğmuş bebek cesedi incelemelerin ardından hastane morguna götürülmüş, olayın aydınlatılması ve anne ile babanın belirlenmesi amacıyla çalışma başlatılmıştı.