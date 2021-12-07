Gaziantep'te nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki çocuk öldü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde nefes borusuna fıstık kaçan çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Aralık 2021 12:53
Alınan bilgiye göre, Perilikaya Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 5 yaşındaki Aleyna Kutlu'nun nefes borusuna yediği fıstık kaçtı.
Çocuğun nefes alamadığını gören yakınları, Kutlu'yu Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine götürdü. Kutlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kutlu'nun cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız