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22 yabancı avcı, yaban hayvanları vurmak için Tunceli'ye gitti

Çoğu yabancı 22 kişi yabani hayvanları öldürmek için Tunceli'ye gitti. Tunceli'deki sivil toplum örgütleri "Ey yetkililer, nesli tükenen bu canlılar sizin babanızın malı değil. Öyle canınız istediğinde ihaleye çıkarıp öldüremezsiniz. Avcılık spor değil cinayettir" dedi.

Eklenme : 07 Aralık 2021 12:57
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22 yabancı avcı, yaban hayvanları vurmak için Tunceli'ye gitti

Yurtiçi ve yurt dışından gelen bir grup avcı, açılan ihale ile avlanmak için Tunceli'ye gitti. Yaklaşık 22 kişi olduğu ve çoğunun yabancı olduğu öğrenilirken, kalabalık grubun Tunceli Öğretmenevi'ne yerleştirildiği belirtildi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF),

"Dersim'de cinayet sezonu başladı. Bir grup gözü dönmüş avcı Dersim'e gelmiş. Derhal topraklarımızı terk edin. Zaten insan işgalinden dolayı yaşam alanları iyice daralan bu canlı varlıkların yaşamına dokunmayınız. Bu masum hayvanların öldürülme kararını reddediyoruz. Ey yetkililer, nesli tükenen bu canlılar sizin babanızın malı değil. Öyle canınız istediğinde ihaleye çıkarıp öldüremezsiniz. Avcılık spor değil cinayettir" dedi.

'İhaleyi gizli yapmışlar'

Sputnik'e konuşan DEDEF Genel Başkanı Özkan Tacar, Tunceli'ye çok sayıda avcı geldiğini belirterek, aralarında İspanyolca konuşanların da olduğunu söyledi. Avcıların genellikle ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden kente yaban hayvanlarını avlamak için geldiklerini ifade eden Tacar, gelen grubun da ava çıktığını belirtti.

Yabani hayvanların öldürülmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Tacar, "Dersim'e ve yabani hayata bir saldırıdır bu. Bu bizim yabani hayvanların ve her türlü canlının yaşama hakkı vardır. Bu nedenle buna karşı duracağız. Tüm yasal yolları kullanacağız ve kamuoyu yaratacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İl Müdürlükleri dönemsel bunu ihaleye açıyorlar. Bunu da gizli yapmışlar" ifadelerini kullandı.

Ekolojik köprüleri kullanan yaban hayvanları fotokapanlarda

'Avcılık bir spor değil katliamdır' 'Bu ihalelere yabancılar daha çok ilgi gösteriyor" diyen Tacar, "Ağırlıkta ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden talep oluyor. Yabani hayata olan bir saldırıyı kendimize ve canlarımıza yapılmış sayıyoruz. Bu nedenle karşı çıkıyoruz. Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu yaşama hakkını hiç kimseye ihaleyle bir fiyat karşılığında başka bir canı alma hakkı kimse tanımıyor. Avcılık bir spor değil katliamdır. Dersim'de birçok kurum ve kuruluş bunun karşısında duruyor. Dersim halkı buna izin ve geçit vermeyecektir. Halkımız gerekli tepki ve protestolarını gösterecektir" açıklamasında bulundu.

Tunceli'de birçok yabani hayvan yerel halk tarafından kutsal görülüyor ve öldürülmüyor. Daha önce açılan birçok ihale yerel halkın tepki göstermesi sonucu iptal edilmişti.

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#22 yabancı# avcı# yaban hayvanlar
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