Kaymakamdan boya sandığı hediyesi: Tepkiler sonrası kaldırıldı

Kaymakamlığın sayfasında paylaşılan fotoğraf, tepkiler üzerine kaldırıldı.

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, iş bulamadığı için ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan kadına boya kutusu hediye etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tepki çekti.

Mardin'in Midyat ilçesinde, yatağa bağlı eşi ile 5 çocuğuna bakan Süreyya E.'nin durumunun medyada yer almasından sonra Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz tarafından kaymakamlığa çağrılan kadına Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla erzak yardımı yapıldı.

Kaymakam tarafından Süreyya E.'ye bir de ayakkabı boya kutusu hediye edildi ve bir plaket verildi. Sözcü'nün aktardığına göre Kaymakamlık, sosyal medya hesaplarından Süreyya E.'ye plaket verilirken çekilen fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta 'hediye' olarak boya sandığı verildiği de görüldü.