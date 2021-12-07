Area Araştırma'nın son seçim anketine göre oy oranları
Türkiye olası bir erken seçimi konuşmaya devam ederken, anket firmaları da her gün neredeyse yeni bir çalışmanın sonucunu paylaşıyor. Area Araştırma'nın Kasım ayında 1512 kişiyle yaptığı seçim anketinin sonuçları büyük ses getirdi. Araştırmaya göre, olası bir seçimde AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 39,1, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise yüzde 42,2 oy alıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Aralık 2021 13:41
Area Araştırma Kasım ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 1512 kişinin kaldığı araştırmaya göre; Ak Parti ile Mhp'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,1, Chp ile İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 42,2 oy alıyor.
KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA DİKKAT ÇEKEN ORAN
Ankette katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Verilen yanıtlara göre partilerin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle oldu:
AK Parti: Yüzde 30
CHP: Yüzde 28,2
İYİ PARTİ: Yüzde 14
Hdp : Yüzde 10
MHP: Yüzde 9,1
DEVA: Yüzde 4,4
DİĞER: Yüzde 4,4Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız