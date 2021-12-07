Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi
Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi
ALES/3 sonuçları açıklandı
ALES/3 sonuçları açıklandı
Sinyali Erdoğan vermişti! Stokçuluk yapanın cezası artacak
Sinyali Erdoğan vermişti! Stokçuluk yapanın cezası artacak
Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı
Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı
'250-300 liraya dolan torba, artık 600-700 liraya dolmuyor'
'250-300 liraya dolan torba, artık 600-700 liraya dolmuyor'
Memura ek zamda konuşulan iki ihtimal
Memura ek zamda konuşulan iki ihtimal
Kabine toplanıyor: Gündem asgari ücret
Kabine toplanıyor: Gündem asgari ücret
Ebe ile kızı mesai arkadaşı oldu
Ebe ile kızı mesai arkadaşı oldu
Kaymakamdan boya sandığı hediyesi: Tepkiler sonrası kaldırıldı
Kaymakamdan boya sandığı hediyesi: Tepkiler sonrası kaldırıldı
BTK işçilerine yüzde 20 ila yüzde 70 arası zam yapılacak
BTK işçilerine yüzde 20 ila yüzde 70 arası zam yapılacak
Amiraller emir komuta dışında hareket edilmesini hedeflemiş
Amiraller emir komuta dışında hareket edilmesini hedeflemiş
5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek
5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek
'Erdoğan erken davranarak, her türlü riski göze aldı'
'Erdoğan erken davranarak, her türlü riski göze aldı'
KİT'lerin 2022 yılı personel alım usulleri belirlendi
KİT'lerin 2022 yılı personel alım usulleri belirlendi
Marketlerin 5 litrelik yağ rafları boşaldı
Marketlerin 5 litrelik yağ rafları boşaldı
Halk 'asgari ücret' talaplerini konuştu: En az 5 bin olmalı!
Halk 'asgari ücret' talaplerini konuştu: En az 5 bin olmalı!
2022'de ekmek 5-6 lira olacak! Çiftçi dertli
2022'de ekmek 5-6 lira olacak! Çiftçi dertli
Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yansıyacak?
Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yansıyacak?
Başkent'te terör propagandasından 42 kişiye gözaltı kararı
Başkent'te terör propagandasından 42 kişiye gözaltı kararı
10 üniversite 364 personel almak için ilana çıktı
10 üniversite 364 personel almak için ilana çıktı
2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak
2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak
Milyonlar bekliyor: MTV'ye indirim gelebilir
Milyonlar bekliyor: MTV'ye indirim gelebilir
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
'Devlet kurumlarının kapısına dayanmanızı hayretle izliyoruz'
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
İki şehir arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
Şişecam'dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı açılıyor
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Hükümet yetkilileri ve en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur Sen'in, ek bir protokolle, kanun çıkarmaksızın, kamu görevlilerine ilave maaş artışı sağlaması mümkün müdür?

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Aralık 2021 14:01
Yazdır
Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarında yararlanacağı mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme Ağustos ayında imzalandı ve 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Toplu sözleşmenin imzalanması sonrasında döviz kurunda öngörülemeyen ve engellenemeyen artıştan kaynaklı mal ve hizmetlere yapılan olağanüstü zamlar sonrası sabit gelirli tüm vatandaşların alım gücü önemli ölçüde azaldı.

Doktor ve öğretmen aylık ve ücretlerinde artış yapılması için TBMM'de yürütülen çalışmalarla başlayan süreç başta sendikalar ve hekim dışı sağlık personelinden yükselen tepkiler dikkate alınarak kamu görevlilerinin genelini kapsayan bir aylık ve ücret artışına evrildi. Toplu sözleşme tarafları arasında imzalanacak ek protokol ile yılbaşından itibaren kamu görevlilerine ilave maaş artışı yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

Toplu sözleşme hakkı dayanağını Anayasadan almaktadır. Anayasanın 54. maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, toplu sözleşme yapma hakkına sahip oldukları belirtilmiş toplu sözleşme sürecine ilişkin hususların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bahsi geçen Kanun yürürlükteki 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunudur. Anayasanın 128. maddesinin ikinci fıkrasında ise, "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." denilmektedir.

Toplu sözleşme sürecinin başladığı 2012 yılından bu güne 5 toplu sözleşme dönemi geride kaldı, uzlaşma ile sonuçlanan 6. dönem ise 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak. Uzlaşmayla sonuçlanan veya Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı sonucunda uygulanan mali ve sosyal haklarda geride kalan dönemlerde ek protokol ile değişiklik yapılmadı. Ek protokol konusu kamu görevlileri toplu sözleşmelerinde bir ilk olacak.

Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

4688 sayılı Kanunda ve ilgili Yönetmeliğinde toplu sözleşme sürecinin tarafları, kapsamı, müzakere süreci, tekliflerin alınması, uzlaşmazlık veya masadan kalkma halleri, uzlaşmazlık hali, düzenlenecek tutanaklar, hakeme başvuru süreci ve sürece ilişkin diğer hususlar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen söz konusu mevzuatta imzalanan veya yürürlükte bulunan toplu sözleşmede ek protokol ile değişiklik yapılması konusuna yer verilmemiştir.

4688 sayılı Kanunun 43. maddesi uyarınca bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Söz konusu Kanunda da yürürlükteki bir toplu iş sözleşmesinde taraflarca değişiklik yapılmasına imkan sağlayan bir hüküm yer almamaktadır. Ancak Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 8.4.2019 tarihli ve Karar No. 2019/7909 kararında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun K. 2013/727 kararına atıfta bulunarak toplu iş sözleşmesinin taraflarının değişen ekonomik durumlar karşısında, sözleşmede değişiklik yapmak ve sözleşmeyi yeni koşullara uyarlamak amacaylı toplu iş sözleşmesi hükümlerini değiştirmelerinin mümkün olduğunu belirtmiştir. Mahkeme kararına dayanak olarak İş Kanununun 22. maddesinin son fıkrasında yer alan "taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilirler." hükmünü esas almış, madde hükmünde geçen iş ilişkisinin taraflarından toplu iş sözleşmesinin taraflarının anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir. Karara göre toplu iş sözleşmesinin tarafları aralarında yapacakları bir ek protokol ile gelecekteki haklarda artışı ve hatta azalmayı kararlaştırabilecektir. Uygulamada toplu iş sözleşmelerinde ek protokol ile değişiklik yapılmasına ilişkin örnekler bulunmaktadır.

Ancak işçi toplu iş sözleşmelerinde tarafların anlaşmasıyla ek protokol ile değişiklik yapılmasına dayanak alınan İş Kanununun 22. maddesinin son fıkrasındakine benzer bir hüküm kamu görevlilerinin tabi olduğu mevzuatta yer almamaktadır. Diğer taraftan 4688 sayılı Kanunda imzalanan bir toplu sözleşmede değişiklik yapılamayacağı kuralı da bulunmamaktadır.

Geçmişte toplu sözleşme dışında yasal düzenlemeler ile hakim ve savcı maaşlarına artış yapılmasına, yan ödeme kararnamesinde yapılan değişiklikler ile askeri personel maaşlarının artırılmasına ilişkin örnekler bulunmaktadır. Ancak bu kesimler yasal olarak sendika üyesi olamayan ve toplu sözleşmelerde özel olarak yer verilmeyen kamu görevlileridir.

Sonuç olarak kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında Mecliste kabul edilecek bir kanunla artış yapılması Anayasanın 128. maddesi kapsamında mümkün bulunmaktadır. Ancak yürürlükteki bir toplu sözleşme ile belirlenen mali ve sosyal haklarda uzlaşmaya varılması halinde toplu sözleşmenin taraflarınca değişiklik yapılmasının da mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu kapsamda 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek 6. Dönem Toplu Sözleşmede ek protokol ile değişiklik yapılarak kamu görevlilerinin içinde bulunduğumuz dönemdeki olağanüstü ekonomik koşullar sebebiyle oluşan reel kayıpların telafi edilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#ek protokol# memur zammı
BTK işçilerine yüzde 20 ila yüzde 70 arası zam yapılacak
BTK işçilerine yüzde 20 ila yüzde 70 arası zam yapılacak
Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yansıyacak?
Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yansıyacak?
2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak
2022 asgari ücret zammında önemli veriler paylaşılacak
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?
'Uzman öğretmenlikte kontenjan sınırlaması olmayacak'
'Uzman öğretmenlikte kontenjan sınırlaması olmayacak'
Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu
Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu

Bu Habere Tepkiniz

Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Hükümet yetkilileri ve en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur Sen'in, ek bir protokolle, kanun çıkarmaksızın, kamu görevlilerine ilave maaş artışı sağlaması mümkün müdür?
Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

Memurların emeklilik yaşı 'e-devlet'te farklı SGK'nın HİTAP bölümünde farklı çıkabilir mi?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Görevlerini büyük bölümünü gece icra eden çarşı ve mahalle bekçileri, beraber görev yaptıkları emniyet personeli gibi yıpranma hakkı talep ediyor
Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!

Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada yer alan kümülatif artış ibaresi nasıl anlaşılmalıdır?
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmete ek puan uygulamasında ilk derece mahkemelerini kararlarını vermiş olup, şu aşamada istinaf kararlarını beklemek daha uygun olacaktır.
Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyager 'kimya mühendislerinin' mali haklarından yararlanabilir mi?

Kimyagerlerin, 'kimya mühendisleri' ile aynı haklardan yararlanma talebi Danıştay'dan döndü!
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'

Pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğünde, damada kırmızı kurdeleyle pompalı tüfek takıldı.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Omicron'da 'olağan dışı' semptom!

Omicron'da 'olağan dışı' semptom!

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken varyantı tespit eden doktor virüste görülen yeni 'olağan dışı' semptomu açıkladı.