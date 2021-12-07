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'250-300 liraya dolan torba, artık 600-700 liraya dolmuyor'

AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, hükümetin doları düşürmek istese düşürebileceğini ancak 'düşük faiz' hedeflendiğini söyledi. Gıda fiyatlarındaki yüksek artışın da bilincinde olduklarını vurgulayan Baybatur, "Evin temel ihtiyaçlarının bir ay karşılandığı bir dönemde, bugün aynı alışverişi 600-700 liraya yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Aralık 2021 14:11
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Manisa'nın yerel televizyonu ETV'de Erdinç Yumrukaya ile 45 Dakika programına konuk olan AK Partili Murat Baybatur, döviz artışı ve gıda fiyatlarına gelen zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 'Doları 8.50'lerde tutabilirdik'

AK Parti döneminden önceki ekonomik politikalardan bahseden Baybatur, "Biz artık borçlanarak, cari açık yada buna benzer döviz borçlarımızı ödemek istemiyoruz. Peki ne yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettiği konu, biz bugün itibariyle üretim enstrümanlarını daha güçlü bir şekilde hareket edilmesi, sanayi üretimi ve üretimin arttırılması için çalışacağız, Bakın 1 Eylül itibariyle dolar 8.25-8.26'ydı.

Biz isteseydik şunu yapardık, faizi sabit bırakırdık ya da iki puan da arttırabilirdik, doları 8,50'lerde tutabilirdik. Piyasa kendi içinde enstrümanlarıyla, biliyorsunuz biz faizi düşürdükçe dolar yukarıya çıkıyor. Biz 8,26 iken isteseydik, şunu yapardık, faizi sabit tutardık ya da bir puan daha arttırırdık, doları 8'lerde tutardık. Peki neden tutmuyoruz biz? Bu kadar ekonomi profesörünün olduğu ya da Cumhurbaşkanımız kendisi de ekonomisttir. Bu kadar bu verileri takip eden insanlar, bunu bilmiyorlar mı? Bunu sokakta geçene sorsanız biliyor. Ekonomiyle alakalı faizi düşürdüğünüz zaman dövizin çıkacağını. Bu, yeni bir yol haritası belirlemek demektir. Oradaki amacımız bu faiz bu kadar yüksek olursa kimse bir iş yapmaz" dedi.

'250-300 liraya dolan torba, artık 600-700 liraya dolmuyor'

Vatandaşların gıda konusunda büyük sıkıntı yaşadığını dile getiren Baybatur, markete yansıyan zamları ise şöyle açıkladı:

"Marketlerde, bu korona sürecinin başlangıcı öncesinde, biz 250-300 liraya torbayı doldururken, bunun içinde kırmızı et yok. Evin temel ihtiyaçlarının bir ay karşılandığı bir dönemde, bugün aynı alışverişi biz 600-700 liraya yapamıyoruz.

Şimdi bunu görmemiz lazım. Gıdada bu yüksek fiyatların olması ister istemez milleti canından bezdiriyor. Ve insanlar ister istemez cebine bakıyorlar.

Programın başında da söylediğim gibi rahmetli Demirel'in sözü tencere hükümet devirir, bunun şakasının olmadığını da iyi biliyoruz."

'Her şey çok güzel diyemeyiz'

Baybatur, Erdoğan'ın en önemli özelliğinin sokağın nabzını tutması olduğunu vurgulayarak, "Şunu görmek lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli özelliği sokak ne diyor her zaman kulağını kabartır ve dinler. Sokağın nabzını tutar. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları görmüyor mu? Elbette ki görüyor. Biz, 'her şey çok güzel' diyemeyiz. Bunu görmemiz lazım. Bizler de görüyoruz. Bunlarla alakalı tedbirlerimizi ve neler yapacağımız noktasında önlemlerimizi çalışıyoruz. 20 yıl önceki durumla bugünkü Türkiye arasında çok büyük bir fark var.

Bugün biz öyle rakamlardan bahsediyoruz ki, benzinle alakalı yüksek fiyatlardan dolayı Türkiye şu anda Avrupa'nın en ucuz benzinini satan ülke haline gelmiştir. Buradan devletin feragat ettiği rakam 160 milyar TL. eski parayla 160 katrilyon" açıklamasında bulundu.

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#Erdinç Yumrukaya#Ak parti#Manisa
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