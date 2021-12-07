Aksaray İl Jandarma Komutanı kansere yenik düştü

Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 27 Temmuz 2020 yılında Aksaray İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç'e (48) görevi başında iken Mart ayında rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede kanser teşhisi konuldu. Mart 2020'de tedavisine başlanılan Albay Bilgiç, 10 ay boyunca Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gördü. Kanserin tedavi sürecinde kemoterapi de gören Albay Bilgiç, gece yarısı hastanede verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. 1 kız çocuğu babası Albay Bilgiç için Aksaray İl Jandarma Komutanlığında resmi tören düzenlendi. Törende, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Albay Bilgiç'in yakınlarına sarılarak teselli etti. Törende özgeçmişin okunmasının ardından Albay Bilgiç'in cenazesi dualarla Bursa'ya gönderildi.

Törende bir konuşma yapan Vali Aydoğdu, "Albay Halil Murat Bilgiç insanlık haliyle hepimize örnek olan, vatanına milletine bağlı bir insandı. Mart ayında sağlık müdürümüz kanser teşhisini bize ilettiğinde odada toplantı halindeydik. Sağlık müdürümüz haberi verdiği anda 4 farklı insanın farklı köşelerde hüngür hüngür ağladığına şahit olduk. Albay Murat Bilgiç Aksaray halkı tarafından, mesai arkadaşları tarafından, görev yaptığı her yerde sevilen, sayılan, vatanına, bayrağına bağlı bir insandı. Bugün aramızdan ayrılıyor. Onu ebedi yolculuğuna gönderiyoruz. Ölüm haktır, dünyaya gelmemiz nasıl normalse bu dünyadan ayrılışımızda inancımıza göre haktır. Orada inşallah sevdiklerimizle birlikte buluşacaktır. Ailesi ailemizdir, evladı evladımızdır. Tıpkı senin gibi onlarda devletimizin himayesindedirler. Ruhu şad olsun" dedi.

Törenin ardından Albay Bilgiç'in cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya gönderildi.

Cenaze törenine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, çevre illerin alay komutanları, daire müdürleri, STK başkanları ve Albay Bilgiç'in yakınları katıldı.