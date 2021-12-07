ALES/3 sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2021 ALES/3 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Aralık 2021 14:33
ÖSYM, ALES/3'ün sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr
üzerinden ulaşılabiliyor.
21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-ALES/3 sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından, ALES sonuçlarının açıklandığını ve sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabileceğini duyurdu.
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2021-ALES/3 Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/6t4By16A9k pic.twitter.com/nwgVnuHFaZÖSYM (@OSYMbaskanligi) December 7, 2021