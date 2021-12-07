Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın NTV'de memur zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Yalçın şunları söyledi:

- Dün yapılan açıklamalar, memurlara yüzde 30-35 zam şeklinde başlıklar atılmasına neden oldu. Buradaki rakam 2022 ve 2023 toplam artışı ifade etmektedir ancak yüzde 30-35 gibi algılandı.

- Bizim oradaki temel yaklaşımımız çok net. Toplu sözleşme yürürlüğe girmeden önce ek protokol ile ek bir zam istiyoruz.

- Dolardaki, kıymetli madenlerdeki, market ürünlerindeki hareketlilik dikkate alınmayacak bir hareketlilik değil. Memurun alım gücü düştü.

- Asgari ücret tartışmalarının devam ettiği bir süreçteyiz. Bu tartışmaları geride bıraktıktan sonra memura Ocak'tan geçerli olmak üzere enflasyon farkının üzerinde bir ek zam yapılmasını istiyoruz. Bakanlık da bunu ifade etti. Ama aşırı ham hayallere kapılmak doğru olmaz. Biz, toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik dikkate alınmalı ve memurun alım gücü yükseltilmeli diyoruz .

- Enflasyonu yansıtmak alım gücünü artırmıyor, bir ilave iyileştirmeye ihtiyaç var bu da kapsayıcı olmalı, sadece bir meslek grubunu kapsamamalı.