'FETÖ adınıza banka hesabı açtı' diyerek 240 bin TL dolandırmaya çalıştı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde M.Ş. (31) isimli şahıs Trabzon'da yaşayan N.P. (76) isimli yaşlı adamı arayarak kendini polis olarak tanıttı. Sahte polis "FETÖ Terör Örgütüne operasyon yapıyoruz adınıza sahte banka hesabı açılmış, vereceğimiz hesaba para yatırın" diyerek yaşlı adamı 240 bin TL dolandırdı.

Dolandırıldığının farkına varan kişi polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemenin ardından dolandırıcının İstanbul'da olduğu tespit edildi. 240 bin TL'nin 160 bin TL'lik kısmına bloke koyularak paranın çekilmesi engellenirken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kurdu. İstanbul'da yapılan operasyon ile M.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı; kendisini, hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, para isteyenlere itibar etmemeleri konusunda tekrar bilgilendirmek istiyoruz. Lütfen birikimlerinizi, çalışmak, üretmek yerine, anlık dalgınlığınızdan yararlanarak almak isteyenlere göndermeyin, bunlara asla inanmayın. Bu tür aramalarda, telefonunuzu derhal kapatın ve en yakın birimimize gelerek ihbar ediniz" ifadelerine yer verildi.